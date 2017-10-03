Охотничьи угодья поделят на гектары

Первый дальневосточный гектар, расположенный на территории охотничьих угодий, после вступления в силу поправок в федеральный закон выдан в Приморье.

Его обладателем стал Иван Таркин, который в июне этого года обратился с вопросом о реализации закона к президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии с главой государства.

Участок, который выбрал Таркин, находится между селами Раздольным и Оленевод Надеждинского района Приморья, в 45 километрах от Владивостока, уточнили в пресс-службе края.

На своем гектаре Иван Таркин будет строить дом – он давно мечтал перебраться из города в сельскую местность. Для начала работ уже все готово, оставалось только официально получить участок в пользование.

– Через МФЦ подам заявку на получение градостроительного плана, также нужно будет получить техусловия на электроснабжение. С водоснабжением вопрос решен – рядом речка Клепочная, как уверяют местные, с минеральной водой. В этом году уже приступлю к строительству – залью основание, буду поднимать фундамент на два метра, чтобы обезопасить будущий дом от наводнения, подобного тому, какое в августе было. Как освоюсь, можно будет и о своем хозяйстве подумать. Тут заросли маньчжурского ореха, дикие яблони, калина и черемуха, – поделился планами Иван Таркин.

В пресс-службе края отметили, что в настоящее время на регистрации в Росреестре находится еще около 50 договоров граждан, которые могут быть выданы уже в ближайшие дни, из них более половины – на предоставление в пользование гектаров в Надеждинском районе.

По информации краевого департамента земельных и имущественных отношений, всего на территории Приморья было приостановлено около шести тысяч заявок в связи с нахождением земли в границах охотничьих хозяйств. Помимо первой партии договоров, направленных на регистрацию, департаментом подготовлено уже около тысячи проектов распоряжений по утверждению схем размещения земельных участков.

Гражданам, запрошенные гектары которых остались в закрытых территориях охотугодий (а таких заявок чиновники насчитали около 600), будет предложен иной вариант расположения участка. Всего закрытыми для выдачи гражданам остались 5 % охотугодий, в которые вошли территории, предназначенные для воспроизводства объектов животного мира, сохранения среды обитания животных, – это поймы рек, природные родильные дома.