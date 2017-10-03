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Новые трубы позволят снизить теплопотери

Капитальный ремонт теплотрассы на улице Русской во Владивостоке близится к завершению, сообщили в пресс-службе мэрии.

По заказу администрации города здесь проведен масштабный объем работ. На участке теплосети, длина которого составляет 425 метров, теплоэнергетики полностью заменили старые, изношенные трубы 1975 года выпуска.

За 42 года теплосеть значительно износилась. Из-за многократно возникающих порывов ремонтно-восстановительным бригадам приходилось несколько раз в год в оперативном режиме устранять аварийные ситуации.

Так как теплосеть обеспечивает теплом и горячей водой многоквартирный дом, ряд объектов соцкультбыта, в том числе Владивостокскую клиническую больницу № 2 («тысячекоечную»), администрацией приморской столицы было принято решение выполнить капитальную реконструкцию теплосети и благоустроить прилегающую к ней территорию.

В настоящее время здесь завершается укладка новых труб с антикоррозийным покрытием, при этом работы проводятся с применением современных материалов, позволяющих продлить срок службы сетей и снизить теплопотери.

Специалисты отмечают, что капитальный ремонт теплосети на улице Русской является одним из самых серьезных, что были запланированы на этот год в городе.

Среди них – работы на Партизанском проспекте в районе дома № 30 и на Народном проспекте. По первому адресу работы находятся в активной фазе, а вот на Народном проспекте уже завершены. Микрорайон, жителями которого являются 15 тысяч горожан, уже обеспечен новыми тепловыми сетями.

Кроме этого, в этом году во Владивостоке отремонтирована теплотрасса, проходящая от ул. 3-й Строительной, 19 до ул. Новожилова, 33. Теперь 22 жилых многоквартирных дома, госпиталь для ветеранов войн и Морской технологический колледж также обеспечены новыми сетями для приема тепла и горячей воды. 

   

Автор : Отдел новостей «В»

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