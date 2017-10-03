На кабана – только с разрешением

Сезон охоты откроется в Приморье 1 ноября. Для добычи кабана, пушных и пернатых животных каждый охотник должен заранее получить специальное разрешение. Выдача разрешений уже началась, сообщила пресс-служба края.

И только за один день было принято около 1300 заявлений от приморцев. Из них более 700 – от жителей Спасского района, более 270 – от жителей Лесозаводска, более 260 – от жителей Находки. На проверку каждого заявления уходит не более суток, и уже на следующий день после его подачи человек может получить разрешение на охоту.

Подождать своего разрешения придется тем заявителям, которые в прошлом сезоне были привлечены к административной ответственности за нарушение правил охоты. Они могут подать документы не ранее чем за 45 дней до окончания охотничьего сезона – до 15 января.

Охотиться можно строго только на те виды животных, в том количестве, месте и в сроки, что указаны в разрешении у каждого конкретного человека.