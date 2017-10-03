Прилетят, чтобы спеть «Летучего голландца»

Знаменитую оперу Вагнера «Летучий голландец» покажет публике Приморская сцена Мариинского театра 12 и 14 октября. В главных партиях выступят ведущие певцы оперной труппы Мариинского театра (Санкт-Петербург) Вадим Кравец и Леонид Захожаев, сообщила пресс-служба учреждения культуры.

Лауреат престижных вокальных конкурсов бас Вадим Кравец неоднократно выступал во Владивостоке. В ноябре 2016 года зрители Приморской сцены оценили великолепный голос и артистизм певца в концертном исполнении «Золота Рейна» Рихарда Вагнера и финального акта «Троянцев» Гектора Берлиоза, которые представили солисты и Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. В декабре того же года Вадим Кравец исполнил заглавную партию на премьере оперы «Дон Жуан» Вольфганга Амадея Моцарта (концертная версия) и дал сольный концерт из произведений итальянской и русской музыки. В свой нынешний приезд певец предстанет в драматичном образе Голландца.

Впервые на Приморской сцене выступит заслуженный артист России выдающийся вагнеровский тенор Леонид Захожаев. В его репертуаре – наисложнейшие партии в произведениях Рихарда Вагнера, в том числе Тристан в опере «Тристан и Изольда» и Зигфрид в тетралогии «Кольцо нибелунга». Артист стал первым и на сегодня единственным певцом из России, исполняющим эти партии на мировой сцене, в том числе на родине композитора – в Германии. В опере «Летучий голландец» Леонид Захожаев выйдет в партии Эрика.

В спектакле также примут участие солисты оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра. За дирижерским пультом – Павел Смелков.