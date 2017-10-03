Наполни чаши искусством…

В комнате стоит стол. А в самом центре стола – одно яблоко. И дотянуться до него не так просто. Не потому, что хозяева жадные. А потому, что это – современное искусство.

Во Владивостоке в самом разгаре международный биеннале визуальных искусств. Выставки, проходящие в рамках этого фестиваля, раскинулись по всему городу.

Сегодня, в частности, в галерее современного искусства «Арка» открывается выставка графики Евгения Макеева и скульптур Валерия Хижняка «Отражения».

А в будущем филиале Третьяковской галереи, что на Алеутской, 12, работает инсталляция «Двадцать способов получить яблоко, слушая музыку Моцарта». Ее авторы – Илья и Эмилия Кабаковы.

Всемирно известный художник Илья Кабаков давно закрепил за собой статус классика современного мирового искусства, подтвержденный бесчисленным количеством выставок в Европе и Америке. Его знаменитые тотальные инсталляции известны во всем мире и были представлены в таких ведущих институциях, как парижский Центр Помпиду, MOMA и Музей Гугенхайма в Нью-Йорке, а также на Венецианской биеннале и Documenta в Касселе.

«Двадцать способов получить яблоко, слушая музыку Моцарта» – тотальная инсталляция, обращает внимание на тщетность усилий, которые прикладываются для достижения одной цели.

Также в зале будущей Третьяковки можно увидеть работу «Олимпиада 2020: Фестиваль здоровых мертвецов» японского художника Нобуаки Такекава, посвященную Олимпиаде в Токио в 2020 году. Весьма оптимистичная работа, хотя и несколько жутковатая…

Одна из самых интересных инсталляций в рамках биеннале находится на Русском острове – рядом с Приморским океанариумом. Здесь китайский художник Чжан Юй расставил пять тысяч керамических чаш вдоль всего берега. Называется инсталляция «Наполняя водой», и речь в ней идет сразу о двух системах: системе рециркуляции воды в природе и социальной системе, побуждающей задуматься о поведенческих нормах. По замыслу автора, зрители должны пройти через чаши, которые из-за своего расположения порой затрудняют путь, побуждая анализировать и делать выбор.

А в залах Приморской картинной галереи на Партизанском проспекте открылась выставка Леонида Борисова и Кирилла Крючкова «Пейзажи и натюрморты на морскую тему».

Куратор выставки Полина Борисова отметила: «Отправной точкой проекта послужили два натюрморта с рыбами Леонида Борисова (1987 год) и Кирилла Крючкова (2014 год). Я задумалась: что разделяет этих художников? Во-первых, расстояние – диаметрально противоположные концы страны. Во-вторых, география – запад – восток. В-третьих, поколения – нонконформисты и постсоветское. А что объединяет? Одна страна, два города-порта – Санкт-Петербург и Владивосток, общая культурная традиция и главное – приверженность идеям абстракционизма и широкое использование ассоциативных рядов».

Заметим, что вход на все выставки биеннале свободный.

Кстати

Биеннале приветствовал глава города Владивостока Игорь Пушкарев на своей странице в Facebook:

«Целый месяц жители и гости города будут иметь возможность погрузиться в творческую атмосферу, взглянуть на привычные вещи под другим углом и просто отвлечься от ежедневной суеты. Без преувеличения считаю, что наш город своим духом и красотой усилит впечатление от работ художников, дав возможность полностью погрузиться в иной мир. Отдельно хочу поблагодарить организаторов биеннале за своеобразное возрождение культурной традиции нашего города».



