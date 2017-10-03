Конкурс в память о художнике

Приморская картинная галерея в восьмой раз проводит конкурс, посвященный памяти Андрея Камалова – художника, члена Международной ассоциации фантастического реализма, члена Союза художников России.

К участию в конкурсе принимаются работы художников в возрасте от 5 до 60 лет и разного уровня мастерства (начинающие, молодые и профессиональные художники). Темы конкурса тесно связаны с творчеством известного приморского художника: «Мое Отечество», «Морской берег», «Земля и океан», «Старое и новое искусство», «Восток и Запад», «Цирк».

Каждый участник может прислать в срок до 1 ноября не более двух работ любой техники и размера.

Проведение выставки и награждение состоится 13 декабря 2017 года.

По всем вопросам обращаться в оргкомитет конкурса: 8(423)242-72-17, 242-777-48; primgallery@mail.ru