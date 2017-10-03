Конкурс в память о художнике

Приморская картинная галерея в восьмой раз проводит конкурс, посвященный памяти Андрея Камалова – художника, члена Международной ассоциации фантастического реализма, члена Союза художников России.
К участию в конкурсе принимаются работы художников в возрасте от 5 до 60 лет и разного уровня мастерства (начинающие, молодые и профессиональные художники). Темы конкурса тесно связаны с творчеством известного приморского художника: «Мое Отечество», «Морской берег», «Земля и океан», «Старое и новое искусство», «Восток и Запад», «Цирк».
Каждый участник может прислать в срок до 1 ноября не более двух работ любой техники и размера.
Проведение выставки и награждение состоится 13 декабря 2017 года.
По всем вопросам обращаться в оргкомитет конкурса: 8(423)242-72-17, 242-777-48; primgallery@mail.ru
Автор : Отдел новостей «В»
Между песнями и танцами взяли Берлин
Народным гуляньем, соревнованиями и концертом отметил город 80-летие Первореченского района
Городской лес пересчитали и поставили на учет
Администрация приморской столицы завершила работу по формированию городского Владивостокского лесничества. Теперь на территории краевого центра появились городские леса общей площадью 873 га, уточнили в пресс-службе мэрии.
Новые трубы позволят снизить теплопотери
Капитальный ремонт теплотрассы на улице Русской во Владивостоке близится к завершению, сообщили в пресс-службе мэрии.
Охотничьи угодья поделят на гектары
Первый дальневосточный гектар, расположенный на территории охотничьих угодий, после вступления в силу поправок в федеральный закон выдан в Приморье.
На кабана – только с разрешением
Сезон охоты откроется в Приморье 1 ноября. Для добычи кабана, пушных и пернатых животных каждый охотник должен заранее получить специальное разрешение. Выдача разрешений уже началась, сообщила пресс-служба края.