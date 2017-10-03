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Между песнями и танцами взяли Берлин

Народным гуляньем, соревнованиями и концертом отметил город 80-летие Первореченского района
Между песнями и танцами взяли Берлин

Торжество, инициатором и организатором которого выступила администрация района-юбиляра, началось в полдень и завершилось в 10 часов вечера праздничным салютом. И все это время на стадионе «Строитель», где и проходил праздник, яблоку негде было упасть: горожане подтягивались на звуки музыки семьями и компаниями буквально до темноты. Благо день был солнечный и воздух прогрелся почти по-летнему.

Мне нравится жить у моря

Первыми встречали гостей семь гномов, Белоснежка, Буратино, Золушка, лев Алекс и другие персонажи сказочных историй – участники шоу «Приключения Даши-путешественницы и ее друзей», разыгранного детскими творческими коллективами района. Для непоседливой ребятни была установлена огромная надувная крепость-батут, по которой можно было бегать, прыгать и безбоязненно скатываться вниз. Здесь же народные умельцы из импровизированного «Города мастеров» учили всех желающих рисовать карандашами и красками, расписывать глиняные игрушки и кухонную утварь.

На другом конце стадиона гости праздника соревновались в стрельбе из пневматической винтовки. Любители шахмат, шашек, настольного тенниса, домино и даже гиревого спорта состязались в открытом первенстве Первореченского района. Каждый пришедший находил себе развлечение. Скучно не было никому – ни детям, ни взрослым. Здесь же все желающие могли отведать горячей гречневой каши с мясом из полевой солдатской кухни. За угощением от батальона морской пехоты выстроилась длинная очередь.

– Я слышала, что в городе проходят дни рождения районов, но на таком празднике первый раз, – призналась жительница Владивостока Зоя Александровна. – Очень понравилось, что на стадионе собрались представители разных национальностей, проживающие в нашем районе. Обошла все палатки и шатры, набрала сувениров, буду дома разбирать. Я люблю наш район – живу здесь с начала 60-х годов и уезжать отсюда не собираюсь. Рядом море, много зелени. Посмотрите, какой красивый сквер Веры и надежды. Хорошо, что городские власти добились, чтобы здесь был сквер, а не очередная точечная застройка.

Как и полагается, на дне рождения не обошлось без торжественных речей и подарков. С приветственным словом к гостям праздника обратился первый заместитель главы администрации Владивостока Константин Лобода. Он пожелал Первореченскому району процветания, а его жителям здоровья и счастья. Почетными грамотами, денежными премиями, благодарственными письмами и памятными подарками были отмечены заслуженные жители района, предприятия и организации. Константин Лобода вручил награды отличившимся под аплодисменты собравшихся на праздник первореченцев.

Небольшой экскурс в историю

Если быть точным, то официальный день рождения Первореченского района 4 августа. Именно в этот день в 1937 году он стал самостоятельной административно-территориальной единицей. А до этого момента входил в состав Фрунзенского района.

Это единственный из пяти районов столицы Приморского края, чье имя связано с географической особенностью города. Название района-юбиляра относит нас к первым годам зарождения Владивостока, когда две речки на южной оконечности полуострова Муравьева-Амурского получили свои имена – Первая и Вторая. Первореченский район граничит с Ленинским районом на юге, с Фрунзенским – на юго-западе и с Советским – на севере.

Праздник построен на энтузиазме

Одной из самых впечатляющих и запоминающихся картин праздника был... штурм Берлина советскими войсками. Эту патриотическую сценку разыграли участники военно-исторических клубов. Столицу Третьего рейха изображала сцена, на которой засели два фашистских автоматчика. Еще один фашист с пулеметом окопался возле сцены. На штурм оплота фатерланда выдвинулось около десятка бойцов с автоматами и станковым пулеметом, установленным на мотоцикле. Пальба и дым были самыми настоящими, только красноармейцы и немцы стреляли холостыми патронами. Зрители поддерживали наступающую пехоту одобрительными криками: «Парни, вперед!», «Громи фашистов!». В результате стремительной атаки логово врага было повержено, а все гильзы после боя подобрала ребятня.

Что касается музыкальной части дня рождения, то здесь произвел фурор ансамбль «Джелем», исполнивший цыганские шлягеры в современной аранжировке и даже хит Виктора Цоя «Ночь», принятый публикой на ура.

– Мы готовились ко дню рождения полгода. Бросили клич: «Давайте сделаем праздник, порадуем жителей нашего района». Нас поддержали предприниматели и руководители предприятий района. Праздник получился душевным, неказенным. Желающих выступить и показать свое мастерство было неимоверное количество. Правда, нас подвело отключение света на час, но выручили представители татаро-башкирского общества «Дружба», организовавшие импровизированный концерт около своей палатки и занявшие публику на это время. Мы получили массу положительных отзывов от участников и гостей, пришедших на день рождения района. Люди подходили и благодарили за праздник, – рассказал «В» начальник административно-территориального управления Первореченского района Александр Жернов. Как он себя называет, первореченец до мозга костей. Учился в этом районе, работал в здешнем РОВД начальником милиции общественной безопасности и сейчас живет в этом же районе. Мы вместе с ним вспомнили, как 30 лет назад Первореченский район с размахом отмечал на стадионе «Строитель» свое 50-летие. В 1987 году тоже был салют, а еще концерт ленинградской группы «Пикник» на озере Юность. В этом году организаторы мероприятия обошлись местными артистами. Но праздник совершенно не проиграл из-за отсутствия звезд, а горожане получили массу положительных эмоций. 

      

Автор : Сергей КОЖИН

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Между песнями и танцами взяли Берлин
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