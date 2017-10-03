Городской лес пересчитали и поставили на учет

Администрация приморской столицы завершила работу по формированию городского Владивостокского лесничества. Теперь на территории краевого центра появились городские леса общей площадью 873 га, уточнили в пресс-службе мэрии.

Масштабные работы по лесоустройству были проведены в соответствии с Лесным кодексом РФ. По заказу муниципалитета специализированная подрядная организация провела кадастровые работы и постановку на учет участков городских лесов и лесопарков, что является гарантией сохранения этих земель от застройки и нецелевого использования.

По информации управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока, предварительно для постановки городских лесов на кадастровый учет была тщательно проанализирована территория около 17 тысяч гектаров. Были выявлены все земельные участки, обремененные правами третьих лиц, фактически застроенные, а также находящиеся в ведении краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество» (земли лесного фонда) и Минобороны (военное лесничество) – данные территории не вошли в состав городских лесов и городского Владивостокского лесничества.

В итоге в категорию городских лесов было отнесено 46 участков общей площадью 873,3 гектара. Затем специалистами была проведена таксация лесов (материальная оценка, техническая характеристика насаждений, определение их возраста, запаса древесины, прироста и объема отдельных деревьев и т. д.), выполнено проектирование мероприятий по охране, защите, воспроизводству городских лесов, разработан проект лесохозяйственного регламента.

Вся эта документация оцифрована и внесена в государственные информационные системы, разработаны картографические материалы (лесоустроительные планшеты, планы, карты-схемы, тематические лесные карты). Для сохранения городских лесов разработаны необходимые меры муниципального лесного контроля и пожарной безопасности.

Напомним, что по поручению главы Владивостока Игоря Пушкарева администрация города в течение нескольких последних лет вела целенаправленную работу по сохранению от застройки на территории города зеленых зон. Так, 76 участков зарегистрировано в качестве муниципальных скверов и парков. Также в 2013 году в Правила землепользования и застройки была специально внесена новая категория – зоны городских парков, скверов жилых территорий (Ж-5), общественно-деловой застройки (ОД-6) и производственных территорий (П-6). В итоге еще 25 зеленых территорий общей площадью 1766808 кв. м получили статус городских парков и скверов.

Дополнительно сотрудники администрации Владивостока выявили еще 486 земельных участков, занятых зелеными насаждениями. В список входят придомовые территории, муниципальные и неразграниченные земли, а также земельные участки, которые находятся в распоряжении третьих лиц.

Информация направлена в администрацию Приморского края – с предложением внести необходимые изменения в Генеральный план Владивостока и другие документы территориального планирования, чтобы сохранить существующие зеленые зоны и сберечь их от застройки.