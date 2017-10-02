Из лука моряки стреляют метко

Во Владивостоке прошел второй открытый чемпионат Тихоокеанского флота по стрельбе из лука, сообщила пресс-служба ТОФ.

В турнире, организованном спортивным комитетом флота, участвовало более 50 человек: военнослужащие ТОФ и члены их семей, представители детских патриотических клубов и спортивных клубов краевого центра. Впервые в чемпионате приняли участие спортсмены из Хабаровска, Бурятии и других регионов ДВФО.