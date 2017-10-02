В турнире, организованном спортивным комитетом флота, участвовало более 50 человек: военнослужащие ТОФ и члены их семей, представители детских патриотических клубов и спортивных клубов краевого центра. Впервые в чемпионате приняли участие спортсмены из Хабаровска, Бурятии и других регионов ДВФО.
Из лука моряки стреляют метко
Автор : Отдел новостей «В»
В братской могиле на Черной речке – экипажи «летающих лодок»
Второй раз в нынешнем сезоне владивостокский «Адмирал» одержал победу на выезде.
Спортивный клуб «Полюс» начинает программу открытых тренировок по хоккею для школьников Владивостока, сообщили в пресс-службе мэрии.
Крупнейшие стивидоры региона выступили против инициативы Законодательной Думы Хабаровского края, согласно которой все морские порты Приморья исключаются из возможных мест для перевалки лома черных металлов на экспорт.
Во Владивостоке пройдет праздник, посвященный Дню гражданской обороны.