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Спорт

Экс-лучовцы не одолели «Луч»

Завершилась трехматчевая домашняя серия игр у владивостокского клуба «Луч-Энергия» в первой лиге по футболу. Встречаясь с командами-аутсайдерами, наши земляки упустили возможность максимально пополнить багаж очков, не одержав ни одной победы и все встречи завершив вничью.
Экс-лучовцы не одолели «Луч»

В минувшую субботу, 30 сентября, «Луч» принимал на своем поле клуб «Ротор-Волгоград». Это был равный по силам соперник с таким же количеством очков. Особенностью является то, что в его составе играют сразу пять экс-лучовцев, из них четверо вышли против своей бывшей команды. Полторы тысячи болельщиков на стадионе «Динамо» жаждали увидеть победу своего любимого «Луча». Так что поединок получился принципиальным и зрелищным по накалу страстей.

«Ротор» с первых минут показал, что не намерен отсиживаться в обороне. Волжане охотно пошли в атаку, дальними ударами пристреливаясь по нашим воротам. И вскоре открыли счет. После розыгрыша углового волгоградский полузащитник Владимир Романенко с одного метра добил мяч в сетку ворот хозяев. Апелляции хозяев к судье на оффсайд успеха не имели. Гости повели 1:0.

Причем тут же ушли в глухую оборону. «Желто-синие» с трудом преодолевали защитные линии волгоградцев. Навесы в штрафную площадку гостей успеха не имели – высокие габаритные защитники с Волги выигрывали борьбу на «верхнем этаже». А придумать нечто неординарное «тиграм» не удавалось.

Сдержав натиск приморских спортсменов, «Ротор» стал искать счастья при выполнении стандартных положений уже на половине поля хозяев. После одного из них нападающий волжан Владимир Романенко попал в перекладину наших ворот.

А вот «Луч-Энергия» никак не мог довести свои атаки до завершающего удара. Лишь ближе к концу первого тайма полузащитник «Луча» Дмитрий Маляка отправил мяч в левую девятку, но ему чуть-чуть не хватило точности. Кроме того, его напарник Александр Носов ударил в сторону штрафной площадки гостей и попал в руку защитника волжан, однако арбитр не наказал их и потребовал продолжить игру.

Во втором тайме гости едва не удвоили преимущество в счете, но «тиграм» повезло. А еще через пару минут полузащитник Александр Носов сравнял счет. Ему удался отменный обводящий удар с линии штрафной точно в ворота гостей – 1:1.

В дальнейшем были качели, в которых удача могла склониться в любую сторону. Ближе к победе были все же гости. Дважды вратарь «Луча» Александр Котляров отбивал опасные мячи соперника. А в концовке матча наш вратарь и вовсе спас команду от неминуемого гола. Куда смотрела защита владивостокского клуба?

Набрав в этой игре одно очко, «Луч-Энергия» опустился на одну строчку в турнирной таблице. У клуба 14 очков и 18-е место – это в зоне вылета из первой лиги.

– Тяжелый сложился для нас матч, соперник очень силен по подбору футболистов, – посетовал после игры главный тренер «желто-синих» Жолт Хорняк. – Мы медленно начали встречу. И первыми пропустили гол в стандартной ситуации. Не хватило концентрации нашим защитникам. Не сработала установка для защитников держать персональных игроков соперника. После пропущенного мяча наша команда на время психологически надломилась и перестала показывать комбинационный футбол. Это дало возможность сопернику быстро переводить мяч на половину поля «Луча» и легко вклиниваться в наши защитные порядки. В перерыве между таймами я дал установку ребятам перейти на комбинационную игру низом по флангам. Это позволило Килину и Носову создать несколько опасных моментов у ворот гостей. И дало возможность забить гол. Жаль, что не забили следом второй гол в очень хорошем моменте. Главное то, что во втором тайме команда вернулась в игру. Показали характер. Хоть это и не принесло победного результата, но и не позволило нам проиграть. Пришлось даже заменить одного нападающего на защитника, чтобы усилить оборону в конце матча. Естественно, в ущерб линии атаки. Мой прогноз сбылся: гости на финишном отрезке большими силами пошли в атаку. Наша защита не справилась с таким натиском, но на последней линии очень надежно сыграл вратарь Котляров и не позволил волжанам забить победный гол. Так что ничейный результат рассматриваю позитивно. Хотя для меня главным является игра на победу. Постараемся это реализовать в следующих поединках.

Ближайшая игра у «Луча» состоится 7 октября в Краснодаре с местной «Кубанью». У кубанцев 17 очков и 12-е место.

Тем временем в Доме футбола на Таганке в Москве состоялась жеребьевка 1/8 финала Олимп-Кубка России по футболу. «Луч-Энергия» у себя дома принимает красноярский «Енисей». Этот клуб сейчас является единоличным лидером в чемпионате России по футболу в первом дивизионе. Матч пройдет 25 или 26 октября, точная дата будет известна в ближайшие дни.

 

Автор : Николай КУТЕНКИХ

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