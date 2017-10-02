В Сирии погиб комбриг Федянин

В воскресенье, 1 октября, в Москве в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко от тяжелейших ранений, полученных в Сирии, скончался полковник Валерий Федянин. Боевой офицер долгие годы служил в Славянке и во Владивостоке в составе соединения морской пехоты Тихоокеанского флота.

Как рассказал корреспонденту «В» председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владивостока Сергей Кондратенко, Валерий Федянин свою службу начинал в составе 55-й Мозырской Краснознаменной дивизии морской пехоты на территории Приморья. Прошел все ступени офицерской карьеры. В Славянке командовал батальоном. В 1995 году в составе 165-го полка морской пехоты участвовал в боевых действиях в Чечне, награжден медалью «За отвагу». Был заместителем командира 155-й отдельной бригады морской пехоты ТОФ. В 2014 году его командировали в Сирийскую Арабскую Республику. На Ближнем Востоке он командовал отрядом, который собирал и вывозил боеприпасы с химической начинкой. За эту операцию его наградили орденом Мужества.

В 2016 году стал командиром 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного флота. В этом году 9 Мая он прошел по Красной площади во главе парадного расчета морской пехоты. После парада Победы президент России Верховный главнокомандующий Владимир Путин пожал ему руку.

В этом году сводный батальон бригады был направлен в Сирию. Комбриг прибыл в воюющую страну вместе со своим подразделением.

22 сентября Валерий Федянин организовывал доставку российским Центром примирения враждующих сторон в Сирии гуманитарной помощи в один из населенных пунктов провинции Хама. Под автомобилем, в котором находился российский офицер, взорвался фугас. Полковник получил множественные ранения. Для оказания экстренной медицинской помощи его оперативно доставили в Главный военный клинический госпиталь Минобороны России. Военные медики до последнего боролись за жизнь Валерия Федянина, но спасти его не удалось.

Валерий Федянин стал 39-м российским военнослужащим, погибшим с начала операции. В конце сентября в Сирии во время минометного обстрела Дейр-эз-Зора погиб командующий 5-й (приморской) общевойсковой армии генерал-лейтенант Валерий Асапов. Генерала похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Сегодня, 3 октября, рядом с могилой Валерия Асапова с воинскими почестями придадут земле Валерия Федянина.

Также сегодня на территории 155-й отдельной бригады морской пехоты ТОФ в Снеговой Пади во Владивостоке состоится траурный митинг. Личный состав соединения простится со своим боевым товарищем.

Министерство обороны представило полковника Валерия Федянина к высокой государственной награде (посмертно).