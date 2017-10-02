Нерадивые строители остановили 15 поездов и одну электричку

Работы в охранной зоне ЛЭП стали причиной сбоя движения электротранспорта в Приморье.

Несанкционированная стройка в охранной зоне ЛЭП в поселке Соловей-Ключ Надеждинского района привели к повреждению транзитной линии 110 кВ Надеждинская/Западная приморского филиала АО «ДРСК», сообщили в пресс-службе энергокомпании.

Инцидент произошел 28 сентября. В 16.41 на диспетчерский пункт энергетиков поступило сообщение о погашении ЛЭП. Строители возводили фундамент и повредили нижний провод воздушной линии электропередачи 110 кВ. Данные работы не были согласованы с сетевой компанией. В результате произошло отключение тяговой подстанции «Надеждинская», принадлежащей ОАО «РЖД». На полное восстановление электроснабжения специалистам потребовалось больше часа. В это время было остановлено движение поездов: восьми пассажирских, семи грузовых и одного пригородного.

На месте повреждения линии электропередачи был обнаружен автомобиль-бетономешалка со спущенными колесами и следами воздействия электрической дуги. Сами виновники происшествия попытались скрыться. На место была вызвана полиция. Правоохранительным органам предстоит разобраться в случившемся.

– Это уже второй случай за неделю, когда несанкционированные работы в охранных зонах ЛЭП становятся причиной повреждения нашего оборудования, – отметил первый заместитель директора по производству – главный инженер Приморского филиала ДРСК Сергей Корчемагин. – В Лучегорске 26 сентября несколько тысяч жителей остались без электроснабжения по вине рабочих, повредивших две кабельные линии. Только по счастливой случайности никто из виновников не пострадал. Сейчас мы намерены возместить материальный ущерб, нанесенный нашей компании.

Расследованием фактов несанкционированных работ в охранных зонах линий электропередачи занимается полиция. А энергетики готовят обращения в прокуратуру.