В Приморье из-за долгов энергетики опечатали розетки в школах, а приставы описали детсадовскую мебель

Тридцать предприятий Приморья имеют задолженность по зарплате. Основные должники – компании-банкроты, а 81 % долга приходится на три крупные организации, сообщили в пресс-службе администрации края.

Однако в общем объем долгов компаний перед своими сотрудниками снизился на 210 млн рублей. В пресс-релизе отмечается, что полностью погасили долги по зарплате ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания», ОАО «Дальэнергоремонт», АО «98 автомобильный ремонтный завод», ПАО «Находкинский судоремонтный завод», ФГУСП «Западное», ООО «Дальнегорское автотранспортное предприятие».

Среди тех, кто погасил задолженность частично, – ОАО «Радиоприбор», ООО «САУМ-1», ЗАО «Приморская буровая компания».

– К 15 октября должна завершиться инвентаризация имущества на «Радиоприборе». Окончательное погашение задолженности по заработной плате работникам ОАО будет произведено после проведения торгов по реализации имущественного комплекса, – приводятся в сообщении слова директора краевого департамента труда и соцразвития Лилии Лаврентьевой.

Уточняется, что против еще одного банкрота – ОАО «Промышленная группа «Новик» – возбуждено уголовное дело. В конкурсном производстве АО «25 центральный автомобильный ремонтный завод», входящий в структуру АО «Спецремонт» Минобороны России. Долг предприятия перед работниками составляет 29,1 млн рублей.

Среди действующих предприятий-должников наиболее крупная задолженность у ОП ООО «ФНК Инжиниринг «Звезда».

В пресс-релизе не указана общая сумма долгов по зарплате компаний Приморского края, однако ее называет агентство «Интерфакс» – 644 млн рублей.

Кроме того, по данным Федерации профсоюзов Приморского края на 25 сентября, на Дальнегорском химическом комбинате «Бор» задолженность по взносам на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование – более 200 млн рублей. Это может затруднить выход на досрочную пенсию тем работникам, которые трудятся во вредных и опасных условиях труда. На предприятии работает около 2000 человек.

Кроме того, Лермонтовский ГОК не смог запустить основное производство 20 сентября, как обещалось ранее. Фабрика сможет заработать в полную силу только после получения субсидии из краевого бюджета, но пока поступление средств прекращено, уточняется на сайте краевого профсоюза. Руководство предприятия надеется, что деньги все-таки будут выделены до конца 2017 года.

Также, по информации краевых профсоюзов на 25 сентября, сложная финансовая ситуация наблюдается в ряде учреждений образования Кировского района, счета которых арестованы из-за задолженности в службы жизнеобеспечения, пенсионный и страховые фонды. Общий долг муниципального бюджета перед образовательными учреждениями района 54 млн рублей, приставы описывают школьную и детсадовскую мебель и перекрывают доступ к оргтехнике и Интернету.

Так, в семи школах и детсадах приставами уже описана часть мебели. Энергетики опечатали выключатели и розетки в кабинетах директоров школ, лишив руководителей возможности пользоваться Интернетом и оргтехникой. Зарплата педагогам выплачивается только по исполнительным листам. Предприниматели, которые поставляют в учреждения образования продукты питания, пока относятся к ситуации с пониманием и работают в долг.