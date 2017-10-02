Путевые заметки

Зачастую самые незначительные эпизоды путешествий запоминаются ярче всего.

...В Малайзии на острове Лангкави вижу табличку рядом с лотком, где продавалась питайя (местный фрукт, похожий на розовую кедровую шишку). На табличке надпись по-русски: «Пальцами не нажимать».

Друг рассказал, что такие надписи можно встретить и в Таиланде, и в прочих странах Юго-Восточной Азии. Расстроился. Ну что мы за народ-то такой?! Стыдно. Друг говорит, тоже расстраивался, когда видел такие надписи чисто для русских: «Руками не трогать», «Не мусорить» и т.д. Пока не увидел табличку на английском языке: «Please, stop raping our children» (Пожалуйста, прекратите насиловать наших детей).

...В Южной Корее красивые ливневки. Если посетите эту страну, обратите внимание. Они не скучные, как у нас, не металлическая решетка в асфальте. Как правило, на них какой-нибудь рисунок. Рядом с океанариумом – дельфины, рядом с зоопарком – зверушки, с ледовой ареной – конькобежцы.

В парках Кореи – не во всех, но во многих – есть специальные пневматические пистолеты. Если прибилась пыль к брюкам или кедам, сдуваете ее мощным потоком воздуха, а не стряхиваете ладонью, как неандертальцы. Там же зачастую стоят автоматы с репеллентом от комаров и клещей.

...В странах Юго-Восточной Азии, переходя зебру, будьте крайне осторожны. Водители здесь не привыкли притормаживать, и сохранность пешехода зависит целиком от бдительности самого пешехода. Если будете медленно идти через дорогу, вам еще и посигналят: шевелись, дескать, черепаха.

Урн тоже либо нигде нет, либо крайне мало. Если вы купили по пути баночку сока, то, скорее всего, она останется с вами до гостиницы. Лавочки – тоже большая редкость. Зато парапеты и перила чистые. Можно разместиться на них.

Оплачиваемый отпуск в Корее составляет всего три дня. Когда они слышат о наших 36 днях отпуска, то сильно удивляются.

В общественных местах в Малайзии нельзя держаться за руки.

...В Индии уличных коров можно встретить чуть ли не чаще, чем собак и кошек. А вот найти алкоголь довольно сложно. Во многих отелях – даже пятизвездочных – его нет в наличии.

...В Пусане есть дом АТЭС – здание, где в 2005 году проходил этот форум. Из окон дома виден огромный и красивый мост, пересекающий местную бухту и соединяющий два района города. Туристы из Владивостока спросили у гида: «Мост построили к саммиту?». Гид ответил, что возвели раньше. Потому что он там был действительно нужен.