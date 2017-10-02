Пенсионерам подготовили 300 вакансий

В специализированной ярмарке вакансий, прошедшей в Приморском центре занятости населения, приняли участие 155 пенсионеров и безработных предпенсионного возраста.

Треть посетителей сразу получили приглашение на повторное собеседование, уже с руководством организации, сообщили в пресс-службе края.

Специалисты считают, что ярмарки вакансий – хороший способ найти подходящую работу. Это наиболее эффективный способ пообщаться с представителями работодателя, презентовать себя, задать интересующие вопросы. Тем более это удобно для пенсионеров и людей предпенсионного возраста, которые наиболее уязвимы при самостоятельном трудоустройстве.

Вакансии на ярмарке представили 16 работодателей края. Это отделения «Почты России», учреждения здравоохранения и образования, предприятия общепита и бытового обслуживания и другие. Всего ими было предложено более 300 вакансий по 40 различным специальностям, рассчитанным на разный уровень профобразования и опыт работы.

Кроме беседы с представителями предприятий и организаций пенсионеры могли получить консультации по многим социальным вопросам, пообщаться со специалистами соцзащиты населения, Гострудинспекции, Пенсионного фонда.

Несколько человек заинтересовались возможностью профобучения и обратились за разъяснением в профильный отдел центра.

– В этом году мы планировали отправить на профподготовку 50 пенсионеров. В итоге обучение прошли 53 человека, 20 из которых – жители Владивостока. В следующем году эта работа будет продолжена, – прокомментировали специалисты.

Кстати, у пенсионеров, которые не смогли посетить специализированную ярмарку в Приморском центре занятости, есть возможность проконсультироваться по вопросу трудоустройства сегодня, 3 октября, в Феско-холле. Здесь пройдет II форум-выставка для старшего поколения «Полезно пенсионерам». Начало работы форума в 10.00.