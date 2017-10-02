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Общество

Алмазам не хватает огранщиков

Специалистов для алмазообрабатывающей индустрии планируют готовить во Владивостоке, сообщили в пресс-службе края.

Компания «КГК ДВ» – новый резидент свободного порта Владивосток – намерена к 2020 году создать около 500 высокотехнологичных рабочих мест на фабрике по огранке алмазов.

– На площадке третьего ВЭФ мы подписали соглашение с компанией «АЛРОСА», гарантирующее обеспечение фабрики во Владивостоке алмазным сырьем, – отметил генеральный директор ООО «КГК ДВ» Рамани Витхалбхай. – С учетом близости к странам АТР и условий увеличения объемов поставки алмазного сырья на местный рынок мы готовы организовать здесь свой бизнес.

Но одним из факторов, осложняющих развитие алмазной индустрии в регионе, является отсутствие специалистов – огранщиков. Об этом говорили на Восточном экономическом форуме Владимир Путин и президент корпорации KGK Group Навраттан Котари.

– В Советском Союзе существовало семь заводов по огранке алмазов. Помимо того что фабрики обрабатывали алмазы, они еще и готовили специалистов на базе своих предприятий, предоставляли общежития. На данный момент остался один завод – в Смоленске, но основной возраст специалистов пенсионный или предпенсионный, последние 30 лет подготовка кадров не велась, – подчеркнул Навраттан Котари.

Обсуждается несколько вариантов решения кадрового вопроса, один из которых предполагает организацию в Дальневосточном энергетическом техникуме краткосрочной программы профессионального обучения по специальности «огранщик алмазов в бриллианты» с практикой на базе фабрики во Владивостоке, а также с гарантированным трудоустройством.

– Либо же на базе энергетического техникума проводится долгосрочная программа подготовки специалистов. У них существуют помещения. Если их должным образом – в соответствии с требованиями производственной технологии – отремонтировать, мы готовы оснастить техникум оборудованием, алмазным сырьем. Ребята будут получать теорию и практику в одном месте, потом трудоустраиваться к нам, – отметил Рамани Витхалбхай.

Краевые власти пообещали инвестору проработать вопрос подготовки специалистов по огранке в Приморье.

Напомним, что торжественный старт работе предприятия по огранке алмазов во Владивостоке дал президент России Владимир Путин на площадке ВЭФ-2017.

Автор : Отдел новостей «В»

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