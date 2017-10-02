Жители края заплатили полмиллиона рублей за несоблюдение пожарной безопасности

В крае на сегодня зафиксировано 14 лесных пожаров на площади почти 170 гектаров, сообщили в пресс-службе края.

– Пожары тушат в Кавалеровском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском и Пожарском районах. В ликвидации возгораний принимают участие более 157 человек, задействовано 34 единицы техники, – уточнили в краевом департаменте лесного хозяйства, добавив, что часть пожаров уже локализована на площади более 90 гектаров.

По информации ведомства, всего с начала года в регионе зарегистрировано 402 лесных пожара.

Специалисты отмечают, что большинство природных пожаров возникают по вине человека. В департаменте особо подчеркнули, что за невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности гражданам грозит административная и уголовная ответственность. Так, с начала года в Приморье оштрафовано уже более 300 человек, сумма штрафов превысила полмиллиона рублей.

Справка «В»

В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону 8(423)2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей – 101.