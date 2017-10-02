Юные хоккеисты продемонстрировали умение работать в команде

Спортивный клуб «Полюс» начинает программу открытых тренировок по хоккею для школьников Владивостока, сообщили в пресс-службе мэрии.

Первая открытая тренировка по хоккею спортивного сезона 2017–2018 года прошла накануне. Занятия с группой юношей 2006 года рождения провели старший тренер отделения хоккея Андрей Шутов и тренер Артем Пястолов.

Юные хоккеисты продемонстрировали на льду умение работать в команде, выход один на один с вратарем, выход один против защитника и вратаря, мастерство забрасывания шайбы в ворота и многие другие упражнения.

– Мы проводим открытую тренировку, чтобы все желающие смогли посмотреть и оценить уровень тренерско-преподавательского состава и уровень мастерства школьников в хоккее, а после этого решить, отдавать ли своего ребенка в этот вид спорта. Вскоре стартует открытое первенство Владивостока в юношеской хоккейной лиге, куда мы от «Полюса» заявляем 10 команд. И уже совсем скоро начинается активная подготовка к соревнованиям «Золотая шайба», которая проходит на уровне города и края. И сейчас поставлена задача двум нашим командам выйти в финал этих соревнований. Это команды «Полюс-2006» и «Полюс-2007», – рассказал спортивный директор клуба Алексей Зятина.

Как отметили в руководстве клуба, набор детей сюда начинается с четырех лет. Сейчас на ледовой арене «Полюс» занимается около 300 детей хоккеем и более 100 ребят фигурным катанием. Помимо занятий на льду у детей проходят тренировки и по общефизической подготовке. Кроме того, юные хоккеисты сдают нормативы для оценки двигательных способностей. В зависимости от возраста юные спортсмены демонстрируют быстроту, силу, выносливость, координационные способности и техническое мастерство.

Напомним: 5 сентября во Владивостоке в районе Змеинки состоялось официальное открытие второй в городе крытой тренировочной ледовой арены – «Ice ТИГР». Там занимаются как новички, так и те, кто тренируется на базе «Полюса».