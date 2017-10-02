Во Владивостоке пройдет праздник, посвященный Дню гражданской обороны.
Сегодня, 3 октября, с 11.00 до 13.00 на центральной площади города состоится выставка пожарной техники.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, сотрудники государственной противопожарной службы продемонстрируют жителям и гостям краевого центра пожарные автомобили и имеющееся в них оборудование, с помощью которого брандмейстеры борются с огнем. Пришедшие на выставку увидят и оборудование, используемое при проведении аварийно-спасательных работ. Вниманию граждан будут представлены различные мастер-классы спасателей, творческие номера, а детям обещают интересные конкурсы.
Автор : Отдел новостей «В»
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Пожарных и спасателей соберут на главной площади города
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