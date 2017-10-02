Портам Приморья не достанется металлолома?

Как стало известно агентству «Интерфакс», эти меры обосновываются интересами предприятия Хабаровского края – ОАО «Амурметалл».
«Вступление в силу ограничений приведет к неблагоприятным последствиям для экономики Приморского края и Дальнего Востока в целом. Потеря около миллиона тонн в год стабильной грузовой базы для портов края вызовет снижение выручки на 700–800 млн рублей, такое же уменьшение таможенных платежей в бюджет, сокращение сотен рабочих мест. Еще большие потери (до 2–3 млрд рублей в год) от планируемого инициаторами ограничения конкуренции, нерыночного и принудительного снижения цен на лом черных металлов понесут законные владельцы его источников – предприятия различных отраслей Дальнего Востока», – говорится в обращении представителей крупнейших портов Приморья к Законодательному собранию Приморского края.
Стивидоры также отмечают, что в случае принятия постановления будет нанесен значительный ущерб международным торговым отношениям с Республикой Корея.
Инициаторы обращения просят ЗС ПК поддержать их позицию и направить в Совет Федерации отрицательный отзыв на инициативу Законодательной Думы Хабаровского края.