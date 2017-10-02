Портам Приморья не достанется металлолома?

Крупнейшие стивидоры региона выступили против инициативы Законодательной Думы Хабаровского края, согласно которой все морские порты Приморья исключаются из возможных мест для перевалки лома черных металлов на экспорт.

Как стало известно агентству «Интерфакс», эти меры обосновываются интересами предприятия Хабаровского края – ОАО «Амурметалл».

«Вступление в силу ограничений приведет к неблагоприятным последствиям для экономики Приморского края и Дальнего Востока в целом. Потеря около миллиона тонн в год стабильной грузовой базы для портов края вызовет снижение выручки на 700–800 млн рублей, такое же уменьшение таможенных платежей в бюджет, сокращение сотен рабочих мест. Еще большие потери (до 2–3 млрд рублей в год) от планируемого инициаторами ограничения конкуренции, нерыночного и принудительного снижения цен на лом черных металлов понесут законные владельцы его источников – предприятия различных отраслей Дальнего Востока», – говорится в обращении представителей крупнейших портов Приморья к Законодательному собранию Приморского края.

Стивидоры также отмечают, что в случае принятия постановления будет нанесен значительный ущерб международным торговым отношениям с Республикой Корея.

Инициаторы обращения просят ЗС ПК поддержать их позицию и направить в Совет Федерации отрицательный отзыв на инициативу Законодательной Думы Хабаровского края.