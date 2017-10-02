Для ТОФ заложили новое судно

В состав Тихоокеанского флота в 2019 году войдет новейшее гидрографическое судно (ГС) с увеличенной автономностью плавания и усиленным ледовым классом.

Об этом в Санкт-Петербурге на научно-практической конференции в честь 220-летия со дня рождения адмирала Федора Литке сообщил начальник управления навигации и океанографии Минобороны России капитан 1-го ранга Сергей Травин.

Судно строится на стапелях Благовещенского судостроительного завода. Приказом главнокомандующего ВМФ России ему присвоено наименование «Александр Рогоцкий».

Гидрографические суда проекта 19910 предназначены для обслуживания средств навигационного оборудования, доставки грузов на необорудованное побережье, выполнение исследований с помощью многолучевого эхолота. Они будут иметь усиленный ледовый класс, а также смогут работать не только в условиях глубокого моря, но и на мелководье.