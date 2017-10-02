Владивосток пером Голованова

Во Владивостоке побывал известный российский писатель, эссеист и путешественник Василий Голованов.

Воспользовавшись приглашением издательства «Рубеж» и поддержкой Дальневосточного филиала фонда «Русский мир», литератор приехал в краевой центр, чтобы, по его собственному признанию, лучше узнать и полюбить столицу Приморья, сообщила пресс-служба региона.

– Одной из главных задач моей поездки было присмотреться к городу, чтобы в будущем вернуться сюда и, прожив в крае некоторое время, написать книгу. И вот я здесь уже несколько дней и могу сказать, что Владивосток произвел на меня ошеломляющее впечатление. Это очень красивый город, прекрасный центр богатого края, – поделился автор.

Интересно, что это не первый визит Василия Голованова в регион. Однажды, в далеком 2005 году, писатель уже посещал Владивосток, однако задержался здесь всего на один день и не смог как следует узнать город.

Литератор говорит о том, что утвердился в своем намерении вернуться во Владивосток, на этот раз для работы над произведением.

Справка «В»

Василий Голованов – один из самых ярких представителей современной отечественной литературы. Он является автором восьми книг, вышедших в период с 1997-го по 2017 год. Его перу принадлежат такие известные произведения и сборники, как «Нестор Махно», «Остров, или Оправдание бессмысленных путешествий», «Каспийская книга. Приглашение к путешествию» и другие.