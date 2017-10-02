«Управдом» приглашает домовладельцев на уроки

В среду, 4 октября, во Владивостоке состоится первое занятие нового учебного сезона школы жилищного просвещения «Управдом».
«Уроки» пройдут в актовом зале администрации приморской столицы, уточнили в пресс-службе мэрии.
Тема семинара – «Новое в жилищном законодательстве», спикером занятия станет Ольга Беленькая, генеральный директор НП СРО «ЖКХ Групп». Начало в 18.30, вход свободный.
Организаторы школы – управление содержания жилищного фонда администрации Владивостока и общественная организация «Домовой контроль» – приглашают на семинар в сфере ЖКХ всех желающих.
Автор : Отдел новостей «В»
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