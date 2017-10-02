Самых мудрых поблагодарили за активное участие в общественной жизни города

Владивостокцев почтенного возраста поздравили с Международным днем пожилых людей.

Торжественное мероприятие, посвященное празднику, прошло в воскресенье, 1 октября, сообщили в пресс-службе мэрии.

В клубе «Паллада» собралось более 200 представителей общественных объединений ветеранов, пенсионеров, жителей блокадного Ленинграда, несовершеннолетних узников фашистских лагерей, детей войны. С теплыми словами поздравления в этот день выступил начальник управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока Андрей Вишня.

– Поздравляю с днем мудрости, жизненного опыта. Желаю добра, благополучия, здоровья, мирного неба над головой. Спасибо вам за активное участие в общественной и культурной жизни города, – сказал в приветственном слове Андрей Вишня.

Подарком для гостей стали выступления хореографического ансамбля «Алиса», коллектива музыкантов, исполняющих произведения на народных инструментах, а также хора «Звонница», танцевально-спортивного клуба «Флэш Данс» и других творческих коллективов.