Крик Норвегии услышите в «Заре»

В среду, 4 октября, в Центре современного искусства «Заря» при поддержке посольства Королевства Норвегии начнутся показы современного норвежского кино.

В дальнейшем показы будут проходить каждые выходные до 29 октября. Вход свободный.

Во Владивостоке впервые будет представлена столь масштабная подборка кинолент, которая позволит познакомить зрителей с современным норвежским кинематографом. Программа состоит из самых ярких документальных и художественных фильмов, созданных норвежскими кинематографистами за последние пять лет, сообщили в пресс-службе ЦСИ «Заря».

Многие из представленных кинолент демонстрировались на статусных международных кинофестивалях и получили высокую оценку критиков и зрителей.

Начнется программа фильмом «Пусть крик будет услышан» режиссера Дхираджа Аколкара. Это захватывающее исследование художественного наследия одного из центральных художников модернизма – Эдварда Мунка. В фильме представлены многочисленные интервью с художниками и искусствоведами, изучающими творчество Мунка.

7 октября зрители увидят фильм «Бей!» Катарины Лаунинг – историю о девочке-подростке Анье, любящей футбол, и о Йонасе, тайно в нее влюбленным и всячески мешающим ей играть в мяч. Однажды у Аньи диагностируют лейкемию, но она продолжает активно участвовать в школьной жизни, пока не ложится в больницу.

8 октября будет показана картина «1001 грамм» Бента Хамера – о норвежском ученом, который едет в Париж на семинар по контрольному замеру килограмма, но рядовое событие академического мира превращается для героя в экзистенциальное путешествие, после которого уже невозможно жить так, как прежде. Герой будто взвешивает свои собственные страхи и убеждения на весах, чтобы изменить отношение к собственному существованию.

Также зрители смогут увидеть ленты «Пионер», «До снегопада», «Братья» и два сборника короткометражек – для взрослых и детей.