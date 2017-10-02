Авиамост Южная Корея – Владивосток становится все оживленнее

Еще одна авиакомпания начала выполнять регулярные рейсы во Владивосток. Торжественной и традиционной «водяной аркой» встретили в аэропорту Кневичи первый рейс авиакомпании Jeju Air из Сеула.

До конца летнего расписания корейская авиакомпания будет выполнять рейсы во Владивосток 4 раза в неделю на воздушных судах Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажиров по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, сообщила пресс-служба аэропорта Кневичи.

С октября между Владивостоком и Южной Кореей будет выполняться до 40 рейсов в неделю. Южнокорейское направление из ДФО обслуживают пять авиакомпаний. Всего с начала года на этом направлении авиакомпании перевезли более 240 тысяч пассажиров, что на 36 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отмечается, что популярность Владивостока среди туристов Южной Кореи возрастает. Появление нового перевозчика на корейском направлении стало еще одним подтверждением динамично развивающихся торгово-экономических и туристических связей между Дальневосточным регионом и Кореей.

Также в пресс-центре аэропорта сообщили, что на приморских авиапассажирах не скажутся последствия срывов полетов авиакомпании ВИМ-авиа. Этот перевозчик уже давно не выполнял рейсы ни во Владивосток, ни из Владивостока.