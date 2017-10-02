Звездная болезнь прошла мимо

Впервые во Владивосток – во всяком случае, в статусе практически телезвезды – актриса Лиза Арзамасова приехала в 2008 году. Тогда на самом пике популярности был сериал «Папины дочки», и Лизу, исполнительницу роли «милой ботанички» Галины Павловны, буквально узнавали на улицах и на каждом шагу просили автограф.

Но звездной болезни у юной актрисы тогда не наблюдалось и на йоту – она была искренней, веселой, общительной…

С тех пор прошло без малого 10 лет, за плечами у Лизы роли в кино, в театре. Она стала взрослой, но осталась и востребованной, и популярной. А главное – нашей, владивостокской, ведь ее бабушка и дедушка живут здесь, здесь родилась ее мама…

И когда в нашем городе снимался фильм «Напарник», Лиза Арзамасова ехала во Владивосток не как на работу, а как в долгожданные гости… Кстати, она регулярно посещает Владивосток и приедет сюда еще не раз.

– Приезжаю как во второй дом, это правда, – говорит Лиза. – Здесь живут мои дорогие бабушка и дедушка, эти улицы – такие родные – я узнаю, как только въезжаю в город. Я сюда приезжаю и чувствую себя маленькой девочкой. Меня встречает бабушка с куриными котлетками и печеночным тортиком, и ей нет дела, знаменита я или нет, для нее я – любимая внучка. И так здорово, что ничего не меняется ни в отношении близких людей ко мне, ни в моем отношении к ним. Для меня это такая маленькая страна, в которую возвращаюсь, как в свой тайный уголочек, и здесь та же атмосфера, то же тепло, что и прежде, с каждым годом город становится все роднее. И радостно видеть, что он меняется в лучшую сторону.

Представляя владивостокцам фильм «Напарник», Лиза Арзамасова очень переживала. По ее словам, даже сильнее, чем во время премьеры в Москве.

– Потому что мнение владивостокцев для меня особенно важно, здесь и зритель особенный – серьезный, внимательный, избалованный хорошими кинофильмами и театральными постановками. Так что, пережив этот важный и ответственный момент, буду с радостью и интересом читать отзывы о фильме, – сказала актриса. – Помню, как мы снимали в медцентре ДВФУ. Вместо артистов на площадке были реальные врачи этой самой больницы. Они на съемках – а это была сцена родов – так эмоционально общались, так вживались в процесс, что мне казалось, что все по-настоящему происходит.

Вообще, во Владивостоке много красивых мест, которые так и просятся в кадр. Многие из них мы сняли в «Напарнике»: мосты, улочки, узнаваемые места города, особенно Морской вокзал.

Что примечательно, китайский рынок снимали в Москве. Это были декорации. Возможно, жители Владивостока будут думать: где же это у нас тут такое место? И вот я раскрываю секрет, что часть фильма снималась в павильонах в Москве и некоторые натурные съемки тоже снимались там. Все-таки эта картина – довольно дорогая история, всю съемочную группу с аппаратурой во Владивосток легко не привезешь.

Во время беседы Лиза все время говорила «Владивосток». Но потом призналась, что больше любит другое слово – «Владик».

– Я называю город так в разговорах с друзьями, с родными, с теми, кто имеет отношение к этому городу. С любовью – «Владик». Один мой друг, который никогда не был во Владивостоке, но заочно очень любит приморскую столицу и мечтает однажды здесь побывать, написал мне эсэмэску: «Полетела? Отлично, Владику – привет!» и добавил: «В смысле – Владивостоку». Подумал, что не пойму, о чем он говорит. А так, конечно, все, кто давно знаком с нашим городом и испытывает к нему теплые чувства, может даже родственные, знает, что Владик – это не фамильярное обращение, а очень нежное. Человек, для которого этот город особенный, имеет право так говорить.

И знаете, что еще? Жители Владивостока невероятно эмоциональные. Даже в Москве можно легко узнать человека отсюда, потому что они ярко выражают эмоции, не стесняются этого. Я сужу и по своим сверстникам, и по маминым друзьям, совсем взрослым людям, по их поведению. Обожаю тихонечко сидеть в компаниях маминых друзей, слушать, как они болтают о самых разных вещах на свете, и пытаюсь зафиксировать в памяти, как они это делают. Вдруг пригодится и потом получится в кино использовать, воспроизвести? В «Напарнике» мне это пригодилось…

«Напарник» во многом стал для Лизы Арзамасовой фильмом-вызовом, проверкой ее как актрисы. Например, ей пришлось играть молодую маму, а сама Лиза и замуж-то еще не выходила!

– Очень удивилась, когда предложили эту роль, – вспоминает Лиза. – Мне казалось, что у режиссеров я вроде как еще ассоциируюсь с ребенком. А тут предложили роль матери, и в следующем проекте, уже военной драматической истории «Любимый город», тоже сыграла маму. Для меня это вообще какой-то новый этап. С началом работы над «Напарником» я прямо на съемочной площадке стала осознавать, что уже взрослый человек, раз меня могут видеть в роли матери, такой серьезной дамы. Даже как-то пересмотрела свои взгляды на себя саму.

Должна сказать, что сначала волновалась: не знаю, каково это – быть мамой. Пыталась углубиться в изучение этого вопроса, опрашивала знакомых, знающих, что такое материнство.

В итоге оказалось, что все это было совершенно не нужно, потому что на площадке у нас был самый лучший консультант и специалист в этой области – режиссер Александр Андрющенко, а у него трое детей. Все самые важные советы и важнейшие рекомендации я получала от него.