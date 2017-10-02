«Стартинейджер-2017» ждет участников

Популярный городской конкурс непрофессиональных танцоров «Стартинейджер-2017» в этом году вновь собирает молодежь. Заявку на участие в конкурсе можно подать до 30 октября.

Приглашаются команды старшеклассников общеобразовательных учебных заведений, учащихся лицеев и колледжей приморской столицы, сообщили в пресс-службе мэрии.

Конкурс пройдет в три этапа: прием заявок, обучение, финал. В состав каждой команды численностью от 7 до 10 человек должны входить как девушки, так и юноши. Возраст участников на момент проведения конкурса – от 13 до 18 лет. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на электронную почту plaztic@mail.ru.

За время подготовки к финалу конкурса «Стартинейджер-2017» ребятам предстоит придумать и поставить несколько танцевальных номеров, принять участие в серии мастер-классов (в формате лектория We Can Dance) по современным видам танца, стилистике, пластике, а также хореографии.

Танцевальный лекторий We Can Dance (серия бесплатных образовательных семинаров для школьников и педагогов-организаторов) будет работать с 1 октября по 10 декабря. Он организован при поддержке администрации Владивостока в рамках подготовки к городскому танцевальному конкурсу «Стартинейджер-2017».

Принять участие в танцевальном лектории приглашаются 1–3 представителя от каждой школы города в возрасте от 13 лет и старше. За участие капитанов команд во всех сборах и мастер-классах командам будут начислены дополнительные баллы в финальной ведомости конкурса «Стартинейджер-2017».

Местом проведения семинаров станет танцевальная студия «Пластик-А» в краевом Доме молодежи. Для участия обязательна предварительная запись у куратора фестиваля «Стартинейджер-2017» Максима Будянского. Контактный телефон 8-924-235-25-46.

Напомним: проект We Can Dance поддержала администрация Владивостока, а несколько лет назад на городском конкурсе «Молодежная инициатива» проект получил премию от главы краевого центра Игоря Пушкарева в размере 130 тыс. рублей.