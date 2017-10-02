Музеи задействуют в решении политических проблем

Более 150 музейных работников из более чем 20 регионов России приняли участие в первой Дальневосточной конференции региональных музеев, прошедшей во Владивостоке.

Мероприятие в таком формате проводится впервые. Сотрудники музейных организаций не только из Приморья и его столицы, но и из Хабаровска, Санкт-Петербурга, Москвы, Перми, Самары, Волгограда и других обсуждали возможности музеев в решении целого ряда региональных проблем: социальных, экономических, политических, этнических, экологических и других, сообщили в пресс-службе края.

На конференции состоялись тематические дискуссии, презентации, тренинги и лекции о различных технологиях и подходах в интерпретации и предъявлении культурного наследия. Также специалисты прослушали публичные лекции, посвященные различным художественным и исследовательским проектам, реализованным на базе ведущих музейных и выставочных институций России.

Отметим, встреча во Владивостоке является частью масштабного проекта «Коллекционируя Россию», направленного на развитие сотрудничества региональных музеев.