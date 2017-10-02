Где показывают мультики? В библиотеке

Занятия по китайскому языку возобновились в центральной библиотеке им. Чехова, сообщили в пресс-службе мэрии.
В минувшее воскресенье здесь прошла впервые за эту осень встреча клуба китайского языка. Занятия, рассчитанные на ребят 7–12 лет, проводит волонтер – студентка факультета зарубежного регионоведения ДВФУ Юлия Королева.
– Уроки проходят в игровой форме, это позволяет сразу вовлечь детей в процесс знакомства с новым языком и культурой страны, а просмотр мультипликационных фильмов на китайском языке, творческие задания и ситуативные диалоги улучшают концентрацию, способствуют лучшему восприятию информации, – отметили в муниципальном учреждении «Владивостокская централизованная библиотечная система».
Встречи клуба китайского языка проходят один раз в неделю абсолютно бесплатно. Стартовал данный проект в муниципальных библиотеках Владивостока в марте 2015 года.
Автор : Отдел новостей «В»
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