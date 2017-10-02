Погибшим летчикам поставили фронтовой обелиск

В братской могиле на Черной речке – экипажи «летающих лодок»

В пригороде Владивостока в минувшую пятницу на старом кладбище в районе Черной речки приморское «Поисковое объединение «Авиапоиск» и администрация города открыли памятник погибшим с 1934-го по 1959 год летчикам и штурманам морской авиации Тихоокеанского флота.

Кладбище находится в районе станции Океанской. По соседству с ним в эти годы базировался 115-й отдельный разведывательный авиаполк ВВС ТОФ, который принимал активное участие в боевых действиях на озере Хасан (1938 год), в сражениях с милитаристской Японией (1945 год) и в Корейской войне (1950–1953 годы). У полка одна боевая потеря в августе 1945-го, когда с задания не вернулся экипаж разведчика-бомбардировщика МБР-2. Летчиков похоронили на мысе Гамова. Еще 25 самолетов (в основном гидросамолеты – отечественные Бе-6, «Каталина» и «Савоя» американского и итальянского производства) разбилось за два десятилетия в учебно-тренировочных полетах из-за отказа техники и сложных метеоусловий, несколько человек погибло при прыжках с парашютом. Тела 39 пилотов (некоторых летчиков, упавших в море, не нашли, но памятники им поставили) покоятся на Черной речке. Но практически все захоронения, за исключением одной могилы экипажа Бе-6 в составе штурмана, радиста и бортового техника, разбившегося в Амурском заливе во время одного из ночных тренировочных полетов, не сохранились. Оградки и памятники растащили, скорее всего, сдали на металлолом.

Активисты «Авиапоиска» при финансовой поддержке администрации Владивостока отлили общий для всех памятник. Он стилизован под обелиск фронтовой поры в виде пирамидки. Над ним сияет красная звезда со слегка округленными лучами-гранями. К обелиску прикреплена табличка с именами и званиями 39 погибших из состава 115-го авиаполка «летающих лодок».

– О кладбище на Черной речке мы узнали еще в 2009 году, – сообщил корреспонденту газеты «Владивосток» командир поискового отряда Ярослав Ливанский. – Все это время с помощью командования и ветеранов ВВС ТОФ восстанавливали имена морских авиаторов. Мы дважды обошли кладбище, искали захоронения летчиков. По идее, их должно быть 25. Но нашли только одно. Поэтому решили установить единый монумент с фамилиями погибших. В список включили даже тех, кто погиб в море и не упокоился в земле.

За 10 лет поисковой работы нам удалось найти останки 103 самолетов и нескольких десятков летчиков, которые не успели катапультироваться. Поисковая деятельность крайне трудна: гнус и комары, непролазные дебри тайги и нехоженые вершины хребтов и сопок – такая работа под силу только выносливым физически и сильным духом людям. До того как «Авиапоиск» выиграл грант администрации Владивостока, все экспедиции, включая топливо для транспорта и продовольствие, снаряжались за счет участников. Спасибо мэрии: сейчас у нас есть возможность хотя бы в пригороде краевого центра планомерно проводить поисковую работу.

По словам Ярослава Ливанского, в поисковом движении участвуют только добровольцы. Всего в группе на постоянной основе задействовано 22 человека. Пока одни отправляются в экспедиции, другие занимаются архивной работой или проводят опрос местного населения и ветеранов воинских частей.

– В последнее время к нам присоединяются волонтеры из числа владивостокских школьников, – продолжает Ливанский. – Это и есть патриотическая работа с молодежью. Реально прикоснуться к истории – это как будто стать участником тех героических событий. Такой наглядный урок приносит больше, чем обычные традиционные лекции.

За прошедшее десятилетие география поиска разбившихся самолетов расширилась от пригорода Владивостока до всего Дальнего Востока. Но поскольку основные силы военной авиации были сосредоточены в Приморье, то и авиационных происшествий и катастроф больше всего произошло именно в нашем регионе. Нами похоронены останки уже 23 советских летчиков.

Движение «Авиапоиск» находит родственников погибших и довольно тесно с ними сотрудничает, получает дополнительные исторические фотографии, материалы, документы и личные вещи для будущего музея. Сейчас организация ищет возможность опубликовать двухтомник с результатами работы за 10 лет с фотографиями летчиков из архивов их семей, – завершил свое повествование руководитель движения Ярослав Ливанский.

…Возле нового памятника на Черной речке состоялся траурный митинг. Выступили представители администрации Владивостока, краевого военкомата, ветеранской организации ВВС ТОФ, движения «Авиапоиск». В дальнейшем планируется это место на старом кладбище облагородить, а к памятнику проложить дорожку из брусчатки.

– Администрация Владивостока поддерживает все интересные и полезные проекты некоммерческих организаций по патриотическому воспитанию юного поколения и поддержке людей зрелого возраста, – отметила заместитель начальника отдела по реализации программных мероприятий городского управления по исполнению программ по поддержке населения Оксана Гоголева. – Все проекты просматриваются на конкурсной комиссии, лучшие из них получают финансовую помощь. В этом году город поддержал субсидиями три проекта патриотической направленности.

Один из них – это проект «Ушедшие в туман» с участием активистов движения «Авиапоиск», направленного на увековечивание памяти погибших военных на территории Владивостока. К этому поисковому движению все активнее присоединяются подростки и молодежь города. Ребята реальными делами помогают беречь память о героическом прошлом нашего народа.

Также стоит упомянуть о прекрасном почине: визитах в школы города действующих военнослужащих и офицеров запаса, которые рассказывают ребятам о своей службе, о боевой поре в годы Великой Отечественной

войны и многочисленных локальных войнах и военных конфликтах. Они устраивают совместные концерты и тематические литературные вечера. Кроме того, в школах города выступают старшеклассники-волонтеры и рассказывают о социальных проектах во Владивостоке, привлекая своих одноклассников к их реализации.

Городская администрация получает множество положительных отзывов от учителей, школьников и их родителей. Это является стимулом для нашей совместной деятельности. Нет сомнения, что подобные мероприятия будут носить массовый характер, а дети будут почитать и уважать свою Родину, помнить имена наших героев, – подчеркнула Оксана Гоголева.

…В 1947 году на юге Приморья вылетел в ночь летчик Александр Гордиенко вместе со своим экипажем. На базу самолет не вернулся. Пилотов тогда не нашли и в землю опустили пустые гробы. И только в 2011 году поисковики обнаружили самолет. Останки экипажа с почестями были преданы земле в селе Романовка. Теперь родные приезжают на настоящую могилу, ухаживают за ней, отдают дань памяти…

То же можно сказать и о новом памятнике на Черной речке. У ныне живущих родственников погибших пилотов морской авиации появился общий мемориал для всех офицеров и сержантов разведывательного авиаполка ТОФ, кто не вернулся с задания.