Подфартило рикошетом

Второй раз в нынешнем сезоне владивостокский «Адмирал» одержал победу на выезде.

В 15-м туре Континентальной хоккейной лиги «моряки» играли в Риге и разгромили местное «Динамо». Латышский клуб является аутсайдером чемпионата, поэтому на эту встречу настраивался как на последний и решительный бой.

Хозяева Дворца спорта в столице Латвии при поддержке забитых болельщиками трибун прямо со стартового свистка бросились в атаку на ворота нашего голкипера Игоря Бобкова. Отбившись от стартового двухминутного натиска динамовцев, «моряки» открыли счет. Да, помог рикошет от клюшки рижского защитника, но когда-то должно было подфартить и нам. Шайбу записали на имя приморского нападающего Вадима Краснослободцева, который бросал от борта в сторону ворот соперника.

Затем, выстояв в меньшинстве, «Адмирал» забил в большинстве. Словенский легионер «Адмирала» Роберт Саболич с подачи защитника Джонатана Блума со стороны правого круга вбрасывания точно пробил в створ ворот рижан – 0:2.

Во втором периоде было много нарушений правил и удалений. Обе команды по три раза играли в большинстве, а приморцы 32 секунды даже имели преимущество в виде двух игроков. Однако единственная шайба на этом 20-минутном отрезке была заброшена в равных составах. Наш нападающий Владимир Бутузов получил пас от своего коллеги Джеймса Райта и красивым броском попал в дальний угол ворот хозяев – 0:3.

В середине третьего периода владивостокский спортсмен Владимир Ткачев получил шайбу от Вадима Краснослободцева и довел счет до разгромного – 0:4. Казалось, что рижане смирились с очередным поражением и «морякам» достанется победа с сухим счетом. Однако латышские хоккеисты сумели собраться в столь тяжелый для себя момент и всего за 29 секунд дважды забросили шайбы в ворота Игоря Бобкова, тем самым возродив интригу в матче. На этом игровом отрезке наши хоккеисты сконцентрировались и больше к своим воротам соперника не подпускали.

В конце поединка хозяева площадки заменили своего вратаря на шестого полевого игрока. Итоговую точку в этом матче поставил нападающий «Адмирала» Дамир Жафяров, поразивший пустые ворота рижан на последней минуте встречи.

«Моряки» победили 2:5 и поднялись на одну строчку в турнирной таблице восточной конференции КХЛ. Сейчас в их активе 15 очков и 11-е место.

– Сложный матч и важные три очка, – рассказал после матча главный тренер ХК «Адмирал» Александр Андриевский. – Оба хоккейных коллектива очень серьезно готовились к этой игре, ведь у обеих команд мало очков. Самый тяжелый период был вначале, но мы его выдержали. Начало игры осталось за хозяевами. В такой ситуации нам помогло, что забили гол с рикошета. Наконец-то повезло. Затем вовремя реализовали большинство. С этого счета во второй 20-минутке было легче. Большой респект нашим ребятам: проявили волю, показали характер. У нас это была последняя игра в поездке. Было тяжеловато, но все справились.

Очередной поединок «Адмирал» провел вчера вечером во Владивостоке на родном льду «Фетисов-арены» с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Об этом матче «В» расскажет в одном из ближайших номеров.