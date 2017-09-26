«Восток» устремился в погоню за бронзой

Завершается чемпионат России по спидвею среди команд высшей лиги. Осталось провести заключительную гонку, и состоится она 10 октября во Владивостоке. Именно последние заезды на стадионе «Авангард» смогут назвать обладателя бронзовых медалей первенства страны в 2017 году.

В матче за третье место сразятся команда «Восток» и спортивно-технический клуб «Октябрьский» из одноименного поселка в Башкирии. Это будет ответная встреча.

А первые гонки за бронзу прошли несколько дней назад в Башкортостане. В поселок Октябрьский «Восток» прибыл в ослабленном составе, отсутствовал опытный спортсмен Вадим Тарасенко. И тем не менее именно дальневосточники считались фаворитами. Ведь летом в ходе самого чемпионата наши команды встречались дважды, и оба раза победу праздновали спортсмены Владивостока. Вначале на «Авангарде» «Восток» буквально разгромил гостей со счетом 61:32. А уже на выезде на башкирском стадионе мы одолели «Октябрьский» со счетом 47:46. Кстати, в тех заездах у «Востока» засветилась новая звезда: 17-летний Марк Карион набрал 20 очков из 47 для своей команды.

Однако полторы недели назад в первых гонках за третье место ситуация изменилась. Обе команды долгое время сражались на равных, не желая уступать ни в одном из стартов. Только после 14-го заезда стало ясно, что СТК «Октябрьский» одержал первую в этом сезоне победу. В команде владивостокцев самым лучшим был Сергей Логачев, который набрал 11 очков. Еще 10 очков в актив «Востока» внес Павел Лагута. Будем надеяться, что дома и стены помогают, поэтому наши гонщики возьмут реванш за неожиданное поражение на выезде.

Что касается победителя нынешнего чемпионата России, то он определился еще в середине сентября. Это тольяттинская «Мега-Лада», не проигравшая в этом сезоне ни одного матча. И в двух финальных гонках с клубом «Турбина» из города Балаково Саратовской области лидер турнира «вынес соперника в одну калитку», выиграв со счетом 53:39 и 49:43. Кстати, у победителей в этих заездах прекрасно себя показал наш земляк Артем Лагута, каждый раз приносивший своей новой команде не менее дюжины очков.

Гонка 10 октября во Владивостоке не означает завершение спидвейного сезона в России. Три дня спустя также на стадионе «Авангард» будет проведен последний раунд Кубка России среди пар. У гонщиков «Востока» есть шанс оказаться в числе призеров.

Юные гонщики Владивостока – сильнейшие в России

А накануне молодые гонщики «Востока» завоевали золотые медали в командном первенстве России среди юниоров.

В ходе всего сезона подопечные Игоря Столярова шли в лидерах. Заезды проводились в Октябрьском, Балаково и Тольятти. В двух этапах из трех победу праздновали спортсмены Владивостока.

Перед завершающим этапом в городе на Волге наши земляки имели три очка преимущества над юниорами тольяттинской «Мега-Лады». В последнем соревновании сезона на стадионе имени Анатолия Степанова они увеличили отрыв еще на шесть очков.

Самыми эффективными гонщиками у «Востока» стали выступавший запасным Павел Лагута и арендованный у клуба «Октябрьский» Арслан Файзулин, набравшие по 12 очков каждый. У Марка Кариона и Виталия Котляра по 7 очков. Кирилл Хван заработал 4 очка. Этого хватило, чтобы завоевать чемпионский титул.

«Мега-Лада» из Тольятти стала обладателем серебряных медалей, клуб «Турбина» из города Балаково оказался на третьем месте, четвертую строчку заняли воспитанники спортивно-технической школы в Тольятти.

Поздравляем юных гонщиков Владивостока с заслуженной победой!