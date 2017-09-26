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Спорт

«Приморочка» бьется за Кубок региона

В последнюю сентябрьскую неделю в Иркутске проходит волейбольный турнир среди женских команд на Кубок Сибири и Дальнего Востока памяти заслуженного тренера СССР Ольги Ивановой. По традиции это соревнование является первым стартом для владивостокской «Приморочки» в новом сезоне.

В прошлом году наша команда впервые в истории сумела стать серебряным призером кубка региона. Высокий титул обязывает наших спортсменок и на сей раз выступить как минимум не хуже. Хотя сделать это будет крайне трудно, поскольку в этой борьбе принимают участие две команды суперлиги России – «Енисей» из Красноярска и «Сахалин» из Южно-Сахалинска.

Помимо этих трех коллективов за трофей сражаются клубы «Ангара» из Иркутска, «Тюмень-ТюмГУ» из одноименного города и «Олимп» из небольшого городка Куйбышев Новосибирской области. Все команды должны сыграть друг с другом по одному разу. Набравшая больше всего очков команда и станет победителем.

В первом матче 25 сентября «Приморочка» встречалась с «Олимпом». Наши волейболистки буквально разгромили амбициозных олимпиек – 3:0. Счет по партиям 25:16, 25:15 и 25:14. Наибольший вклад в победу внесли доигровщик Ольга Ефимова (12 очков), диагональный игрок Марина Бондарева (8), центральные блокирующие Светлана Чеснокова (7), Юлия Шишкина (7) Анастасия Бурдюкова (7), а также доигровщик Софья Кирикова (6).

На следующий день коллектив из Владивостока ждало испытание «Енисеем», это прошлогодний бронзовый призер чемпионата России и европейского Кубка вызова. Наши девушки уступили столь именитому сопернику со счетом 0:3. По сути, борьба велась только в двух первых сетах – 18:25 и 17:25. А третью партию наши землячки проиграли вчистую – 12:25.

– Игра у наших девчонок с соперницами, которые в этом сезоне примут участие в Лиге чемпионов Европы, сегодня не получилась, – не скрывал своего разочарования главный тренер ВК «Приморочка» Александр Стаценко. – Вроде и доигрывали каждую подачу на своей площадке правильно, мячи поднимали, а забить не могли. И самое главное – с блоком не справились. Нас переиграли по всем статьям. Комментировать игру тяжело, не за что даже было зацепиться. Пытались сделать замены, но ничего не сработало. Это для нас была всего вторая игра, и, возможно, не хватило игровой практики с хорошими командами. Есть над чем поработать накануне нового сезона чемпионата страны в высшей лиге «А».

Зато «Приморочка» второй год подряд была близка к сенсации в игре с «Сахалином». Прошлой осенью в кубковом турнире спортсменки Владивостока обыграли эту топ-команду. Одержав волевую победу в первом сете, наша команда не смогла переиграть островитянок в концовках трех остальных – 3:1. Счет по партиям 23:25, 25:10, 25:22 и 25:19. В этом поединке выше всяких похвал была диагональный игрок Екатерина Громова, набравшая рекордные 15 очков и удачно выставившая два блока над сеткой.

– Сегодня был хороший настрой на игру, девчонки старались, к ним претензий нет, – остался доволен своими подопечными главный тренер ВК «Приморочка» Александр Стаценко. – Все получалось. Был прием чужих ударов, летели подачи и забивали мячи. Но не хватило игровой практики и физической подготовки. Во втором сете немного потеряли концентрацию, и соперник нас переиграл. У «Сахалина» был особый настрой, поражение им могло стоить непопадания в тройку призеров. Но и мы надеемся занять более высокое место.

Соревнование продлится до воскресенья. Об итогах мы расскажем в одном из ближайших номеров.

Автор : Николай КУТЕНКИХ

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