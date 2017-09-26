Вас ждут в третьем отделении

Свой 70-летний юбилей творческим вечером отметит главный режиссер Приморского театра кукол Виктор Бусаренко. 4 октября в 17 часов он приглашает в театр всех желающих – побывать на «Третьем отделении».

– Да, таким вот скромным образом – я не любитель пышных торжеств и всякого рода чествований, комплиментов за свою уже немалую жизнь, знаете ли, наслушался – решил отметить свое 70-летие, – говорит Виктор Васильевич. – Подумал: выйду к людям, расскажу истории из собственной жизни, почитаю свои стихи и прозу, театральные байки…

Что касается названия, то им мой вечер обязан Галине Островской. Несколько лет назад, когда театр кукол отмечал свой юбилей, на моем бенефисе было два отделения, я читал стихи Давида Самойлова, Роберта Бернса, прозу Михаила Булгакова. И Галина Островская, наш чудесный театральный критик, человек, определявший театральную жизнь Владивостока, царство ей небесное, в своей рецензии на бенефис написала: «Жаль, что не было третьего отделения, где бы исполнитель прочел свои собственные сочинения». Я учел ее пожелания и, хотя уже не могу порадовать ее лично, третье отделение таки подготовил.

Знаете, я бы предвосхитил название вечера эпиграфом «Любимые 90-е». Как ни странно, в те очень тяжелые годы, драматические в истории нашей страны и каждого из нас, было действительно много творчества, в театральной жизни края и города все бурлило… И большинство стихов мною были написаны именно в те годы. Кстати, покажу и отрывки, цитаты из некоторых произведений, которые были написаны для шоу Ефима Звеняцкого мною и Виктором Либерским.

Вход на творческий вечер свободный.