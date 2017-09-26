Уважаемые жители Владивостока, ветераны войны и труда!

От имени депутатов Думы города Владивостока примите самые теплые и искренние поздравления с Международным днем пожилых людей!

1 октября во всем мире отмечают День пожилых людей. Этот праздник – повод еще раз выразить глубокое уважение и признательность старшему поколению, которое на своих плечах самоотверженно вынесло все тяготы войны, отстояло свободу Отечества, в послевоенные годы поднимало страну из руин, восстанавливало разрушенное хозяйство, добросовестно трудилось на благо Родины в мирное время. Именно это поколение заложило основу для стабильного социально-экономического развития и благополучия Владивостока, Приморья и всей страны.

Во Владивостоке многие горожане старшего поколения сегодня трудятся, принимают активное участие в общественной жизни, деятельности общественных организаций, разработке социально значимых проектов, в патриотическом воспитании подрастающего поколения, делясь с молодежью своим бесценным жизненным опытом, мудростью и знаниями.

Дорогие ветераны войны и труда, пенсионеры! Вся ваша жизнь, ориентированная на служение Родине, преданности традициям, является ярким примером высокого чувства долга, активной гражданской позиции, верности идеалам добра и милосердия.

Вы научили нас многому: силе духа, трудолюбию, ответственному отношению к своему делу, заботе о развитии и процветании нашего города.

В этот день желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, мира и добра! Пусть вас окружают забота, любовь и внимание близких людей!

Андрей Брик, председатель Думы города Владивостока