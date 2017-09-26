Дорогие друзья!

Уже много лет 1 октября мы отмечаем светлый осенний праздник – День пожилых людей. От всего сердца желаю представителям старшего поколения здоровья, долголетия, бодрости духа и внимания близких людей.

Этим праздником мы не только отдаем дань уважения каждому прожитому вами году, но и преклоняемся перед вашим жизненным опытом и накопленными знаниями.

Во многих своих поступках мы всегда опираемся на ваши советы и напутствия. Вы храните и передаете следующим поколениям семейные традиции, являетесь примером духовной зрелости для детей и внуков.

На вашу долю выпало немало испытаний, социальных потрясений. Мы отдаем должное вашей мудрости, терпению и выдержке – лучшим качествам характера, присущим именно старшему поколению.

Сегодня во Владивостоке проживает более ста тысяч пенсионеров, и наш долг – оказать внимание каждому. Для этого в администрации города Владивостока продуктивно работают программы поддержки людей старшего поколения.

Не только в этот день, но и всегда я выражаю особенную благодарность всем пожилым людям за их труд на благо нашего города и страны. И за их общественную активность.

С Днем пожилых людей! И пусть каждый прожитый год добавляет вам душевной молодости.

Константин МЕЖОНОВ, исполняющий обязанности главы города Владивостока