Дорогие друзья!

Этим праздником мы не только отдаем дань уважения каждому прожитому вами году, но и преклоняемся перед вашим жизненным опытом и накопленными знаниями.
Во многих своих поступках мы всегда опираемся на ваши советы и напутствия. Вы храните и передаете следующим поколениям семейные традиции, являетесь примером духовной зрелости для детей и внуков.
На вашу долю выпало немало испытаний, социальных потрясений. Мы отдаем должное вашей мудрости, терпению и выдержке – лучшим качествам характера, присущим именно старшему поколению.
Сегодня во Владивостоке проживает более ста тысяч пенсионеров, и наш долг – оказать внимание каждому. Для этого в администрации города Владивостока продуктивно работают программы поддержки людей старшего поколения.
Не только в этот день, но и всегда я выражаю особенную благодарность всем пожилым людям за их труд на благо нашего города и страны. И за их общественную активность.
С Днем пожилых людей! И пусть каждый прожитый год добавляет вам душевной молодости.
Константин МЕЖОНОВ, исполняющий обязанности главы города Владивостока