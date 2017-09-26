Чем искушает Антония Олег Подскочин

Персональная выставка Олега Подскочина «Искушение святого Антония» откроется 4 октября в залах Приморского отделения Союза художников России.

Это пятая по счету персональная выставка художника, над которой он работал около десяти лет. И она будет самой масштабной, концентрирующей в себе многие мотивы и сюжеты автора, разработанные им исторические и мифологические метафоры, найденные композиционные и живописные приемы.

История монаха и отшельника Антония Великого, испытуемого в пустыне дьяволом, когда ему пришлось бороться с различными соблазнами, среди которых искушение плоти видениями женщин, владела умами художников и творческих людей на протяжении столетий.

Можно назвать десятки знаменитых имен и картин, наполненных готическим ужасом, фантасмагорическими существами, сводящими с ума, и переживанием греха в самых изощренных эротических образах.

Олег Подскочин выбирает из всего этого сонма чудовищ именно образ женщины, но помещает его в широкий исторический и мифологический контекст. На выставке будет представлено около 50 работ, причем многие из них крупных форматов, а сами картины, словно созвездия, образуют отдельные циклы, собираются в диптихи и триптихи, перекликаются с произведениями предшественников и друг с другом, сводят в одном художественном пространстве исторических и мифических героинь.