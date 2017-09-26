Сколько не жалко на свадьбу

Новостная лента
Сентябрь, 29 пятница
03:41
Дело Пушкарёвых-Лушникова близится к суду Эксклюзив
03:41
«Ведомости» прогнозирует отставку губернатора Приморья Владимира Миклушевского
03:35
Амнистия 2017 по уголовным делам: будет или нет, свежие новости на сегодня
02:29
Из Италии отправился первый в мире морской секс-круиз
01:36
Образовательная программа 9-й Владивостокской биеннале визуальных искусств представляет творческие встречи, дискуссии и мастер-классы
00:20
Спортивный клуб «Полюс» начинает программу открытых тренировок по хоккею для школьников Владивостока Фото
Сентябрь, 28 четверг
23:32
«Формирование современной городской среды»: во Владивостоке работа в этом направлении будет продолжена Фото
22:19
Дворы Владивостока благоустраивают по приоритетному федеральному проекту Фото
21:28
Во Владивостоке начался прием заявок на участие в III городском чемпионате по лапте Фото
20:22
Сегодня во Владивостоке прошла проверка системы сигнализации о чрезвычайных ситуациях
19:18
Во Владивостоке состоялось заседание штаба по подготовке города к отопительному сезону 2016-2017 годов Фото
18:09
Во Владивостоке завтра похолодает еще больше
17:59
Огромный айсберг откололся от Антарктиды
17:48
Надежда на работу.
17:36
Приморский эксперт: Взаимные оскорбления Трампа и Ким Чен Ына беспрецедентны и опасны Эксклюзив
17:23
Резидентам ТОР и СП Владивосток продлят срок льгот - до 10 лет
17:10
Во время пожара в Приморье был спасен мужчина
16:59
Путин утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в ДФО
16:37
В Приморье начнут учить летчиков
16:25
Генконсульству США во Владивостоке исполнилось 25 лет Видео
16:21
Кто станет новым мэром Владивостока?
16:12
​Алена Даценко: Главный музей Санкт-Петербурга распахнул двери во Владивостоке Эксклюзив
16:01
В Приморье целый микрорайон с новостройками грозит рухнуть в любой момент
15:50
Задолженность по заработной плате в Приморье снизилась на 210 миллионов рублей
15:39
Во Владивостоке прошел рейд по выявлению фактов неформальной занятости Фото
15:27
Первенство ДВФО по дзюдо прошло во Владивостоке Видео
15:15
«Глупая» массовая авария произошла в центре Владивостока Фото
15:02
Во Владивостоке за сутки произошло 80 аварий Эксклюзив
14:56
Основатель журнала Playboy скончался в возрасте 91 года
14:50
Владивостокцы могут позволить себе больше всего бургеров среди жителей России
14:38
Профилактика АЧС в Приморье: Нарушители оштрафованы почти на миллион рублей
14:32
Тема ущерба в деле Пушкарёвых-Лушникова остаётся ключевой Эксклюзив
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4208 (147) от 29 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Огурцам тепло не по карману
Для тех, кому за 55+
На работе 80 лет – без выходных и перерывов
Обещают свиной грипп
Поберечь бы себя молодым
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Сколько не жалко на свадьбу

По данным ВЦИОМ, пышное торжество в России считается неотъемлемой частью свадьбы. Однако устроить дорогой праздник считают нужным только 9 % граждан, тогда как 77 % предлагают подходить к свадебным тратам разумно. Банки.ру узнал, чем заменить кредит на свадьбу и кто в России не экономит на торжестве.

С начала сентября пользователи Яндекса ввели в поисковик более 5 тыс. запросов со словами «кредит на свадьбу». В среднем россияне на бракосочетание тратят от 100–150 тыс. до нескольких миллионов рублей. Понятно, что далеко не каждая молодая семья способна найти такие средства. Некоторые молодожены предпочитают получить потребительский кредит в банке вместо того, чтобы копить на торжество.

Банки.ру не нашел ни одной кредитной организации, которая бы выдавала целевые кредиты именно на свадьбу. И на это есть ряд причин.

Во-первых, будет довольно сложно подтвердить целевое использование средств, ведь свадебные расходы состоят из множества статей: оплата ресторана, аренда автомобиля, наряды жениха и невесты, услуги фотографа и так далее, комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик. Прописать все эти цели в кредитном договоре и требовать от заемщика представить все документы и чеки, подтверждающие, что деньги потрачены по назначению, будет довольно проблематично и создаст лишние трудности. Для подготовки к свадьбе можно воспользоваться обычным потребительским кредитом, который есть в линейке почти каждого банка.

Во-вторых, отмечает эксперт, такие целевые кредиты не пользовались бы большим спросом. «Нередки случаи, когда свадьбу молодоженам оплачивают родители из собственных сбережений. А если накоплений недостаточно, новобрачные готовы провести более скромное торжество или ограничиться росписью в загсе и походом в ресторан», – говорит Белик.

Мотивы людей, которые берут кредит на свадьбу, могут быть разными. Однако можно выделить основные.

Во-первых, это может быть вызвано желанием реализовать так называемую свадьбу своей мечты, которое, как правило, присуще девушкам, комментирует психолог и бизнес-тренер Ольга Юрковская. «В мероприятие в этом случае могут вкладываться два смысла – внешний, то есть свадьба «напоказ», и внутренний, связанный с реализацией своих детских представлений о церемонии. Такой подход может говорить, в частности, и об инфантилизме, поскольку нередко молодым людям после такой свадьбы еще долго приходится закрывать долги», – поясняет эксперт.

«Во-вторых, такая свадьба может быть проведена и по чисто рациональным соображениям – традиции, когда необходимо собрать всех родственников, но средств не хватает. И расчет на то, что свадьба окупится, если пригласить большое число родственников, которые могут подарить ценные вещи», – говорит психолог.

Если молодые люди убеждены, что без пышной свадьбы брак не состоится, есть несколько способов получить финансирование на праздник. Прежде всего надо определиться с бюджетом церемонии и понять, сколько средств потребуется занять у банка.

Многие банки заявляют, что выдают целевые кредиты конкретно на свадьбу. Но если вы позвоните в колл-центр банка или пройдете по рекламной ссылке на сайт, то попадете на обычный целевой кредит.

– Летом и осенью организация свадьбы выходит в топ-5 причин, по которым в нашем банке берут потребительские кредиты. Средняя сумма такого займа составляет примерно 700 тысяч, – рассказывает руководитель управления кредитных продуктов одного из банков Анна Цветкова.

В еще одном крупном банке отметили, что в зависимости от сезонности около 4 % заявок на потребительские кредиты приходятся на свадебные путешествия и торжества.

– Пик таких заявок мы отмечаем, как правило, в весенние месяцы, поскольку молодожены обычно планируют поездки и торжества заранее. На такие цели берут потребительский кредит, средняя сумма которого составляет 300–350 тысяч рублей, сроком на 3–5 лет, – комментирует руководитель направления разработки кредитных продуктов банка Анастасия Красенькова.

По мнению руководителя дирекции розничного бизнеса одного из российских кредитно-финансовых учреждений Дмитрия Фалалеева, брать в долг на свадьбу и любое другое торжественное мероприятие не стоит, поскольку заемные средства нужны именно для целевых трат, а не для развлечений.

– Дело в том, что после свадьбы необходимость возврата кредита будет портить впечатление от мероприятия, омрачит радостный момент. Куда более разумно взять кредит на обустройство жилья или его покупку, на приобретение автомобиля – все то, что сделает семейный быт более удобным и приятным, – рассуждает эксперт.

Автор : Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru

В этом номере:
Огурцам тепло не по карману
Огурцам тепло не по карману

Тепличная отрасль в Приморье на грани выживания

Для тех, кому за 55+
Для тех, кому за 55+

Во Владивостоке пройдет во второй раз форум-выставка товаров и услуг для старшего поколения «Полезно пенсионерам». Откроется он 3 октября.

На работе 80 лет – без выходных и перерывов
На работе 80 лет – без выходных и перерывов

Старейший в Приморье маяк Басаргина отметил свое 80-летие.

Обещают свиной грипп

В эпидемический сезон 2017–2018 года грипп пройдет в России в виде настоящей эпидемии, прогнозируют специалисты.

Поберечь бы себя молодым

Целая череда несчастных случаев с молодыми людьми и подростками произошла на уходящей неделе в Приморском крае.

Последние номера
газета
газета "Владивосток" № 4207

Профмастерство проверили на родительском собрании
И наши первые в Циндао
Депутатам-прогульщикам урежут содержание
Осень начали с победы
Где у меда документы
«Начинку» Hyatt на мысе Бурном распродают по бросовым ценам

газета
газета "Владивосток" № 4206

Тигров больше, чем в природе
Почему дачники стали садоводами
Культпоход в усадьбу с пряничными домиками
Фестиваль национальных культур обещает приятные сюрпризы
КНДР заявила об «ответных мерах»
Среди приморцев – свыше 40 тысяч долгожителей

газета
газета "Владивосток" № 4205

В моду входят пассивные дома
Погиб командующий 5-й (приморской) армией
Марафонцы предпочли пять километров
Завтра станет известно, какое издание станет Книгой года
Последствия ликвидированы, выплаты не завершены
В МФЦ – за юридической помощью

газета
газета "Владивосток" № 4204

Окружающую среду защитят модернизацией
Теплицам тут не греться?
Самки-девственницы атакуют город
В приморской столице вспомнят не вернувшихся с поля боя
«Луч» одолел «Анжи»
Юных приморцев учили формировать капитал. Пенсионный