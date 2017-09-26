Сколько не жалко на свадьбу

По данным ВЦИОМ, пышное торжество в России считается неотъемлемой частью свадьбы. Однако устроить дорогой праздник считают нужным только 9 % граждан, тогда как 77 % предлагают подходить к свадебным тратам разумно. Банки.ру узнал, чем заменить кредит на свадьбу и кто в России не экономит на торжестве.

С начала сентября пользователи Яндекса ввели в поисковик более 5 тыс. запросов со словами «кредит на свадьбу». В среднем россияне на бракосочетание тратят от 100–150 тыс. до нескольких миллионов рублей. Понятно, что далеко не каждая молодая семья способна найти такие средства. Некоторые молодожены предпочитают получить потребительский кредит в банке вместо того, чтобы копить на торжество.

Банки.ру не нашел ни одной кредитной организации, которая бы выдавала целевые кредиты именно на свадьбу. И на это есть ряд причин.

Во-первых, будет довольно сложно подтвердить целевое использование средств, ведь свадебные расходы состоят из множества статей: оплата ресторана, аренда автомобиля, наряды жениха и невесты, услуги фотографа и так далее, комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик. Прописать все эти цели в кредитном договоре и требовать от заемщика представить все документы и чеки, подтверждающие, что деньги потрачены по назначению, будет довольно проблематично и создаст лишние трудности. Для подготовки к свадьбе можно воспользоваться обычным потребительским кредитом, который есть в линейке почти каждого банка.

Во-вторых, отмечает эксперт, такие целевые кредиты не пользовались бы большим спросом. «Нередки случаи, когда свадьбу молодоженам оплачивают родители из собственных сбережений. А если накоплений недостаточно, новобрачные готовы провести более скромное торжество или ограничиться росписью в загсе и походом в ресторан», – говорит Белик.

Мотивы людей, которые берут кредит на свадьбу, могут быть разными. Однако можно выделить основные.

Во-первых, это может быть вызвано желанием реализовать так называемую свадьбу своей мечты, которое, как правило, присуще девушкам, комментирует психолог и бизнес-тренер Ольга Юрковская. «В мероприятие в этом случае могут вкладываться два смысла – внешний, то есть свадьба «напоказ», и внутренний, связанный с реализацией своих детских представлений о церемонии. Такой подход может говорить, в частности, и об инфантилизме, поскольку нередко молодым людям после такой свадьбы еще долго приходится закрывать долги», – поясняет эксперт.

«Во-вторых, такая свадьба может быть проведена и по чисто рациональным соображениям – традиции, когда необходимо собрать всех родственников, но средств не хватает. И расчет на то, что свадьба окупится, если пригласить большое число родственников, которые могут подарить ценные вещи», – говорит психолог.

Если молодые люди убеждены, что без пышной свадьбы брак не состоится, есть несколько способов получить финансирование на праздник. Прежде всего надо определиться с бюджетом церемонии и понять, сколько средств потребуется занять у банка.

Многие банки заявляют, что выдают целевые кредиты конкретно на свадьбу. Но если вы позвоните в колл-центр банка или пройдете по рекламной ссылке на сайт, то попадете на обычный целевой кредит.

– Летом и осенью организация свадьбы выходит в топ-5 причин, по которым в нашем банке берут потребительские кредиты. Средняя сумма такого займа составляет примерно 700 тысяч, – рассказывает руководитель управления кредитных продуктов одного из банков Анна Цветкова.

В еще одном крупном банке отметили, что в зависимости от сезонности около 4 % заявок на потребительские кредиты приходятся на свадебные путешествия и торжества.

– Пик таких заявок мы отмечаем, как правило, в весенние месяцы, поскольку молодожены обычно планируют поездки и торжества заранее. На такие цели берут потребительский кредит, средняя сумма которого составляет 300–350 тысяч рублей, сроком на 3–5 лет, – комментирует руководитель направления разработки кредитных продуктов банка Анастасия Красенькова.

По мнению руководителя дирекции розничного бизнеса одного из российских кредитно-финансовых учреждений Дмитрия Фалалеева, брать в долг на свадьбу и любое другое торжественное мероприятие не стоит, поскольку заемные средства нужны именно для целевых трат, а не для развлечений.

– Дело в том, что после свадьбы необходимость возврата кредита будет портить впечатление от мероприятия, омрачит радостный момент. Куда более разумно взять кредит на обустройство жилья или его покупку, на приобретение автомобиля – все то, что сделает семейный быт более удобным и приятным, – рассуждает эксперт.