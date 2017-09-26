Не та уж Франция пошла…

У кафе с французким названием, что расположено в историческом центре Владивостока, есть как минимум одно грандиозное преимущество – место нахождения.

Расположено оно в закоулке, тихом дворике, буквально в нескольких шагах от вечно спешащей, заполненной автомобилями Светланской.

Само кафе внутри выглядит вполне уютно: большие темноватые залы, полумрак – самое то для спокойного принятия пищи, на больших экранах телевизоров идет какая-то бесконечная музыка, но едва слышная. Вроде неплохо. Правда, детской комнаты или уголка нет.

Меню вполне симпатичное – большое, разнообразное, тут тебе и итальянская кухня, и русская, и нечто в азиатском стиле найдется. Как говорится, только выбирай, приготовят все.

И вот на этом самом месте – когда ты уже сел за столик, все заказал, получил заказанное и начал есть – очевидные плюсы заведения уступают место очевидным минусам.

К примеру, столик, за который вы сели, вполне может оказаться шатающимся. То ли ножка у него короче, то ли пол под ним неровный, но факт остается фактом: столик шатается. И когда официант ставит перед вами на этот самый столик тарелку с супом, то жидкость колышется и грозит устроить внеплановый душ. Но официанта этот факт почему-то не смущает, пересесть за другой столик – а их в заведении даже в обеденное время пустует немало – вам не предложат. Наверное, надо попросить. Или быстро научиться справляться с качающейся мебелью.

И еда оказывается не то чтобы невкусной… Но никак не на пять и даже не на четыре. К примеру, паста с курицей и грибами оказывается до ужаса переваренной. То есть слово «аль денте» с нею и рядом не стояло – это такие хорошие, в милом домашнем стиле сваренные макароны, а никакая не паста. Ваша бабушка варит макароны именно так – чтобы мягонькие были. При этом макароны оказываются несолеными, а соус тоже с солью не дружит. Но, как опять же в таких случаях говаривала ваша бабушка, недосол на столе… И, потянувшись за солью, вы нервно хватаетесь за тарелки, потому что совершенно забыли, что столик качается и надо быть аккуратным.

Конечно, не вся еда такая, как печальные макароны. Овощи-гриль, к примеру, вполне съедобные, но не более того. И вообще, большинство блюд описываются именно так: вполне съедобные. Кулинарного восторга вы не испытаете, хотя и голодным не останетесь.

Так что лучше всего ходить в это кафе летом и в сентябре днем, пока тепло. Сидеть на уютной веранде, наслаждаться временным покоем и пить чай или кофе. Чай там неплохой. А пообедать можно и в другом месте.

Р. S. Напомним, что в этой рубрике мы знакомим читателей с точками общепита: где и какие блюда готовят, как принимают. А вы уже сами решайте, хочется вам посетить это заведение или нет. Наше мнение – субъективное.