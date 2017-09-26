Для пенсии прописка не важна

Минюст считает, что отсутствие постоянной регистрации – не препятствие для получения социального пособия по инвалидности.

Поводом для разбирательства, поясняют «Известия», стала история девочки-инвалида, у которой есть гражданство, но нет прописки. Сотрудники отделений Пенсионного фонда не оформляли социальную пенсию и пособие по уходу за ребенком, мотивируя это ст. 11 закона «О пенсионном обеспечении» (ФЗ № 166). В ней условием назначения пенсии обозначено «постоянное проживание в Российской Федерации».

О том, что отсутствие регистрации не может быть причиной для отказа в пенсии, подтвердил замглавы Минюста Денис Новак. Правда, в Минтруде пока не готовы считаться с мнением коллег и настаивают на назначении социальной пенсии по прописке.

В ведомстве пояснили, что условия назначения социальных пенсий отдельным категориям граждан (например инвалидам) поставлены в более жесткие рамки, чем страховых, поскольку эти деньги направляются не из Пенсионного фонда, а напрямую из федерального бюджета.

В Пенсионном фонде «Известиям» сказали, что социальные пенсии назначаются россиянам, постоянно проживающим в стране, о чем должна свидетельствовать информация о регистрации в паспорте или свидетельстве о рождении.

В ПФР отметили, что если речь идет о детях-инвалидах без постоянной регистрации, то чиновники должны принять во внимание все, что может подтвердить место жительства: договоры аренды жилья родителями, выписки из лечебных учреждений, информацию о регистрации на территории России родителей, сведения из загранпаспортов о пересечении границы или запросы в пенсионные органы других государств, если один из родителей иностранец.

– Если есть бесспорные факты постоянного проживания ребенка в России, то органы ПФР коллегиально принимают решение о назначении социальной пенсии по инвалидности, – заявила представитель ПФР.

А как обстоит дело с назначением обычной трудовой пенсии? Ведь много случаев, когда люди, прописанные в другом регионе, работают и зарабатывают пенсию именно во Владивостоке. Куда им обращаться по окончании их трудовой деятельности – в Пенсионный фонд по месту жительства или в приморское ОПФР?

– Обратиться за назначением пенсии можно по месту фактического проживания, – поясняет пресс-секретарь краевого ОПФР Лидия Смыченко. – Даже если у человека в принципе нет прописки. Но он должен представить паспорт. То есть априори должен быть гражданином РФ. И, разумеется, стаж и возраст должны соответствовать установленным законодательством.