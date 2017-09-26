Жилью для российской семьи не обеспечили необходимую устойчивость?

В Уссурийске возбуждено уголовное дело по факту строительства многоквартирных домов.

Они не отвечают требованиям безопасности, сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю Аврора Римская.

По версии следствия, две строительные компании при реализации проекта по строительству шести многоквартирных жилых домов в микрорайоне «Радужный» допустили грубейшие нарушения строительных норм и правил.

Так, руководство компаний с целью максимального снижения собственных затрат и извлечения наибольшей прибыли использовали в строительстве фундаментные блоки и плиты перекрытия, бывшие в употреблении, а также железобетонные изделия, имеющие недопустимые дефекты.

Однако использование при строительстве указанных материалов не обеспечивает необходимую устойчивость зданий и влечет риск их обрушения, то есть создает опасность для жизни или здоровья граждан, приобретающих квартиры в данных домах.

Стоит отметить, что делать выводы относительно невозможности проживания в указанных домах преждевременно, поскольку все дома находятся на стадии строительства.

В ведомстве подчеркнули, что строительство домов осуществлялось в рамках государственной программы «Жилье для российской семьи» и «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».