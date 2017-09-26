Поберечь бы себя молодым

Целая череда несчастных случаев с молодыми людьми и подростками произошла на уходящей неделе в Приморском крае.

Так, в ДВФУ два студента глубокой ночью сорвались со скалы во время прогулки на острове Русском.

Как сообщил портал VL.ru, инцидент произошел около часа ночи в районе бухты Балка, расположенной рядом с кампусом ДВФУ. По предварительным данным, нетрезвые молодые люди в темноте упали со скалы.

В результате случившегося от полученных травм один из студентов скончался, а второй с тяжелыми травмами был госпитализирован в реанимацию. Сейчас за его жизнь борются врачи.

В Сибирцево грузовой поезд совершил наезд на двух молодых людей. От полученных травм парень и девушка погибли на месте происшествия. Портал VL.ru сообщил, что молодым людям было по 17 лет, они только окончили школу.

В Находке 11-летняя девочка сорвалась со скалы и чудом выжила. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Приморскому краю, ЧП произошло во время обычной прогулки школьников в районе Приморского проспекта.

Подростки решили забраться на скалы, чтобы сделать эффектное селфи. Одна из девочек не удержалась и упала с высоты в несколько метров. Ребенка экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму, а также повреждения лица, грудной клетки и живота.

Сейчас школьница находится в реанимационном отделении.