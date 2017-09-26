Поберечь бы себя молодым

Новостная лента
Сентябрь, 29 пятница
03:41
Дело Пушкарёвых-Лушникова близится к суду Эксклюзив
03:41
«Ведомости» прогнозирует отставку губернатора Приморья Владимира Миклушевского
03:35
Амнистия 2017 по уголовным делам: будет или нет, свежие новости на сегодня
02:29
Из Италии отправился первый в мире морской секс-круиз
01:36
Образовательная программа 9-й Владивостокской биеннале визуальных искусств представляет творческие встречи, дискуссии и мастер-классы
00:20
Спортивный клуб «Полюс» начинает программу открытых тренировок по хоккею для школьников Владивостока Фото
Сентябрь, 28 четверг
23:32
«Формирование современной городской среды»: во Владивостоке работа в этом направлении будет продолжена Фото
22:19
Дворы Владивостока благоустраивают по приоритетному федеральному проекту Фото
21:28
Во Владивостоке начался прием заявок на участие в III городском чемпионате по лапте Фото
20:22
Сегодня во Владивостоке прошла проверка системы сигнализации о чрезвычайных ситуациях
19:18
Во Владивостоке состоялось заседание штаба по подготовке города к отопительному сезону 2016-2017 годов Фото
18:09
Во Владивостоке завтра похолодает еще больше
17:59
Огромный айсберг откололся от Антарктиды
17:48
Надежда на работу.
17:36
Приморский эксперт: Взаимные оскорбления Трампа и Ким Чен Ына беспрецедентны и опасны Эксклюзив
17:23
Резидентам ТОР и СП Владивосток продлят срок льгот - до 10 лет
17:10
Во время пожара в Приморье был спасен мужчина
16:59
Путин утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в ДФО
16:37
В Приморье начнут учить летчиков
16:25
Генконсульству США во Владивостоке исполнилось 25 лет Видео
16:21
Кто станет новым мэром Владивостока?
16:12
​Алена Даценко: Главный музей Санкт-Петербурга распахнул двери во Владивостоке Эксклюзив
16:01
В Приморье целый микрорайон с новостройками грозит рухнуть в любой момент
15:50
Задолженность по заработной плате в Приморье снизилась на 210 миллионов рублей
15:39
Во Владивостоке прошел рейд по выявлению фактов неформальной занятости Фото
15:27
Первенство ДВФО по дзюдо прошло во Владивостоке Видео
15:15
«Глупая» массовая авария произошла в центре Владивостока Фото
15:02
Во Владивостоке за сутки произошло 80 аварий Эксклюзив
14:56
Основатель журнала Playboy скончался в возрасте 91 года
14:50
Владивостокцы могут позволить себе больше всего бургеров среди жителей России
14:38
Профилактика АЧС в Приморье: Нарушители оштрафованы почти на миллион рублей
14:32
Тема ущерба в деле Пушкарёвых-Лушникова остаётся ключевой Эксклюзив
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4208 (147) от 29 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Огурцам тепло не по карману
Для тех, кому за 55+
На работе 80 лет – без выходных и перерывов
Обещают свиной грипп
Поберечь бы себя молодым
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Новости

Поберечь бы себя молодым

Целая череда несчастных случаев с молодыми людьми и подростками произошла на уходящей неделе в Приморском крае.

Так, в ДВФУ два студента глубокой ночью сорвались со скалы во время прогулки на острове Русском.

Как сообщил портал VL.ru, инцидент произошел около часа ночи в районе бухты Балка, расположенной рядом с кампусом ДВФУ. По предварительным данным, нетрезвые молодые люди в темноте упали со скалы.

В результате случившегося от полученных травм один из студентов скончался, а второй с тяжелыми травмами был госпитализирован в реанимацию. Сейчас за его жизнь борются врачи.

В Сибирцево грузовой поезд совершил наезд на двух молодых людей. От полученных травм парень и девушка погибли на месте происшествия. Портал VL.ru сообщил, что молодым людям было по 17 лет, они только окончили школу.

В Находке 11-летняя девочка сорвалась со скалы и чудом выжила. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Приморскому краю, ЧП произошло во время обычной прогулки школьников в районе Приморского проспекта.

Подростки решили забраться на скалы, чтобы сделать эффектное селфи. Одна из девочек не удержалась и упала с высоты в несколько метров. Ребенка экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму, а также повреждения лица, грудной клетки и живота.

Сейчас школьница находится в реанимационном отделении.

Автор : Отдел новостей «В»

В этом номере:
Огурцам тепло не по карману
Огурцам тепло не по карману

Тепличная отрасль в Приморье на грани выживания

Для тех, кому за 55+
Для тех, кому за 55+

Во Владивостоке пройдет во второй раз форум-выставка товаров и услуг для старшего поколения «Полезно пенсионерам». Откроется он 3 октября.

На работе 80 лет – без выходных и перерывов
На работе 80 лет – без выходных и перерывов

Старейший в Приморье маяк Басаргина отметил свое 80-летие.

Обещают свиной грипп

В эпидемический сезон 2017–2018 года грипп пройдет в России в виде настоящей эпидемии, прогнозируют специалисты.

Поберечь бы себя молодым

Целая череда несчастных случаев с молодыми людьми и подростками произошла на уходящей неделе в Приморском крае.

Последние номера
газета
газета "Владивосток" № 4207

Профмастерство проверили на родительском собрании
И наши первые в Циндао
Депутатам-прогульщикам урежут содержание
Осень начали с победы
Где у меда документы
«Начинку» Hyatt на мысе Бурном распродают по бросовым ценам

газета
газета "Владивосток" № 4206

Тигров больше, чем в природе
Почему дачники стали садоводами
Культпоход в усадьбу с пряничными домиками
Фестиваль национальных культур обещает приятные сюрпризы
КНДР заявила об «ответных мерах»
Среди приморцев – свыше 40 тысяч долгожителей

газета
газета "Владивосток" № 4205

В моду входят пассивные дома
Погиб командующий 5-й (приморской) армией
Марафонцы предпочли пять километров
Завтра станет известно, какое издание станет Книгой года
Последствия ликвидированы, выплаты не завершены
В МФЦ – за юридической помощью

газета
газета "Владивосток" № 4204

Окружающую среду защитят модернизацией
Теплицам тут не греться?
Самки-девственницы атакуют город
В приморской столице вспомнят не вернувшихся с поля боя
«Луч» одолел «Анжи»
Юных приморцев учили формировать капитал. Пенсионный