Общественный транспорт теряет пассажиров

За последние 14 лет в России число обладателей личного автомобиля выросло почти в четыре раза, передает агентство экономической информации «Прайм» со ссылкой на газету «Известия».

Издание приводит результаты опроса, проведенного «Левада-центром» среди 1600 респондентов старше 18 лет, проживающих в различных населенных пунктах по всей стране.

Как отмечается, 29 % россиян ездят на работу, учебу или по делам на машине.

В 2003 году доля россиян, кто ездит на личном авто, составляла 8 %.

Число респондентов, которые предпочитают добираться по рабочим или личным делам на электричках, снизилось почти втрое – с 11 % до 4 %. Пассажиров троллейбусов стало меньше в два раза – с 20 % до 10 %, трамваев – в полтора раза – с 14 % до 10 %. Пассажиров районных и пригородных автобусов также стало меньше в полтора раза – вместо 19 % в 2003 году – 14 % в 2017-м.

Пунктуальность общественного транспорта не устраивает 14 % респондентов. О плохом состоянии автобусного парка, трамваев и электричек заявили 12 % опрошенных. Но больше всего россиян беспокоят цены на билеты – таковых 19 %, – пишет газета.

Спрос на услуги такси среди россиян вырос в четыре раза, отмечается в опросе.