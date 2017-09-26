Обещают свиной грипп

В эпидемический сезон 2017–2018 года грипп пройдет в России в виде настоящей эпидемии, прогнозируют специалисты.

На сегодня эпидемиологическая обстановка по гриппу и ОРВИ в нашем крае остается стабильной.

В настоящее время заболеваемость населения регистрируется ниже уровня эпидемического порога более чем на 20 %, сообщили в пресс-службе региона.

Заболеваемость ОРВИ в крае регистрируется круглогодично. Так, с начала сентября уже обследовано 28 больных острыми респираторными вирусными инфекциями. Из вирусов негриппозной этиологии обнаружено 12 риновирусов и один аденовирус.

По данным заместителя начальника отдела эпидемиологического надзора территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Елены Аббасовой, эпидемия гриппа в нашем регионе нaчинaeтcя c приходом серьезных морозов.

– Традиционно в Приморье в конце декабря – начале января начинает расти кривая респираторных заболеваний, – отметила Елена Аббасова. – В этот период начинаются, например, новогодние утренники, на которых собирается много разных людей в одном месте, что нередко является причиной заболевания.

По словам Аббасовой, предстоящая эпидемия предположительно будет иметь большую интенсивность, так как ожидается превалирование в циркуляции гриппа вируса гриппа А (Н1N1) 2009, известного больше как свиной грипп. Этот вирус наиболее агрессивен и вызывает осложнения, в первую очередь сердечно-сосудистой системы.

Елена Аббасова также отметила, что наиболее эффективным средством против гриппа является вакцинация, поскольку обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическом сезоне.