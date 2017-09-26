На работе 80 лет – без выходных и перерывов

Старейший в Приморье маяк Басаргина отметил свое 80-летие.

Маяк расположен на мысе Басаргина, который находится на юго-восточной оконечности одноименного полуострова, отделяющего бухту Патрокл от Уссурийского залива.

Сложные навигационные условия в этом районе делают его довольно опасным для мореплавания, отметили в пресс-службе ТОФ.

Именно поэтому в 1937 году здесь решили установить маяк, который бы указывал безопасный путь кораблям, идущим во владивостокский порт. Назвали его так же, как и полуостров, и мыс, в честь Владимира Басаргина, известного вице-адмирала, кругосветного мореплавателя и исследователя залива Петра Великого.

В конце сентября того же 1937 года на высокой скале была построена первая башня – несложная деревянная конструкция. Вначале это сооружение числилось в реестрах даже не маяком, а светящим навигационным знаком.

В 1958 году вместо деревянного знака была построена каменная призматическая восьмигранная башня высотой 8 метров от основания и 28 метров над уровнем моря.

В 2011 году на маяке была установлена новая аппаратура «Акватайм», дальность свечения маяка повысилась до 20 миль.