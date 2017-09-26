Дальневосточные ученые выбрали себе председателя

Председателем Дальневосточного отделения РАН избран академик Валентин Сергиенко, ранее занимавший этот пост.

Валентин Сергиенко избран общим собранием Дальневосточного отделения РАН, проходившем в Москве в среду. Теперь его кандидатуру должен утвердить президиум РАН, сообщается на сайте научной организации.

Ранее президиум ДВО РАН рекомендовал Валентина Сергеенко на эту должность общему собранию ДВО РАН. Его кандидатуру тогда поддержали 17 членов президиума из 20, напоминает агентство «Интерфакс».

Валентин Сергиенко – специалист в области теоретической химии, спектрохимии, директор Института химии ДВО РАН. Член-корреспондент РАН с 1997 года, академик с 2000 года.