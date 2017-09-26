Задержали за курение – оштрафовали за наркотическое опьянение

Во Владивостоке на недавнем заседании комиссии по делам несовершеннолетних Фрунзенского района рассмотрели 12 административных материалов, из которых девять были составлены инспекторами УМВД в отношении родителей, еще три – в отношении 17-летнего парня.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, подросток был задержан 11 сентября на Морвокзале за курение в неположенном месте и доставлен в линейный отдел полиции на транспорте. Там при досмотре у него было обнаружено несколько граммов наркотического вещества, спрятанного в пачку с сигаретами. После этого молодой человек прошел освидетельствование у нарколога, который выявил наличие в его организме следов марихуаны. Таким образом, полицейские составили три протокола в отношении жителя города (курение в неположенном месте, хранение наркотиков и наркотическое опьянение) и еще один – в отношении его матери, которая недобросовестно исполняет родительские обязанности. Члены комиссии приняли решение вынести подростку административное наказание в виде штрафов, общая сумма которых составила 9 тысяч рублей. Так как задержанному еще нет 18 лет, штрафы обязана выплатить мать.

Также на заседании был рассмотрен протокол, оформленный сотрудниками полиции в отношении матери 13-летней девочки, которая ушла из дома и вернулась только на следующий день. Выяснилось, что ребенок принял участие в праздновании дня рождения одного из своих несовершеннолетних приятелей, где все присутствующие употребляли алкоголь. Не дождавшись дочь вечером, родители обратились за помощью к полицейским, которые сразу приступили к поискам. Несмотря на то что все закончились благополучно, матери девочки вынесено административное наказание в виде предупреждения.

Кроме того, на заседании комиссии прозвучал отчет представителей соцзащиты о работе по организации летней занятости и трудоустройству детей Фрунзенского района. Согласно представленным данным, минувшим летом бесплатно смогли отдохнуть в оздоровительных лагерях 77 детей района, в том числе четыре ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Вместе с родителями они смогли поправить здоровье на одной из приморских баз отдыха. Бесплатные путевки также получил 41 ребенок из малоимущих семей.

Справка «В»

На профилактическом учете комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав администрации города по Фрунзенскому району состоят 22 ребенка и 23 семьи, в которых проживают 33 несовершеннолетних. В состав комиссии входят представители всех органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Фрунзенского района: полиции, здравоохранения, образования, территориального отдела опеки и попечительства, органов социальной защиты населения и другие специалисты. Во время заседания комиссии несовершеннолетним и их родителям оказывается консультационная помощь.