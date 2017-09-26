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Район отметит юбилей ярмаркой, детским праздником и музыкальным фейерверком

Жителей и гостей приморской столицы приглашают в субботу, 30 сентября, на стадион «Строитель». Здесь пройдут народные гулянья, посвященные 80-летию Первореченского района Владивостока, сообщили в пресс-службе мэрии.
Район отметит юбилей ярмаркой, детским праздником и музыкальным фейерверком

Мероприятие начнется в 12 часов с детского праздника «Приключения Даши-путешественницы и ее друзей» с участием Буратино, Белоснежки, семи гномов, Золушки, льва Алекса и других сказочных персонажей, а также детских творческих коллективов. Для юных гостей праздника подготовлены занимательные игры и конкурсы с призами и веселыми аттракционами.

Также в полдень будет дан старт открытому первенству Первореченского района по шахматам, шашкам, домино, настольному теннису, гиревому спорту.

В 14 часов начнется историко-театрализованное представление «Наш район – наша гордость!». Жителей района поздравят с праздником представители администрации Владивостока, думы города, почетные жители, ветераны Великой Отечественной войны, руководители предприятий района. На празднике наградят победителей конкурса «Самый уютный дворик». Перед зрителями выступят творческие коллективы, также в программе представления показательные выступления спортсменов и военнослужащих морской пехоты.

В 16 часов состоятся творческие поздравления национальных диаспор «Хоровод дружбы». Также с 12 до 17 часов будут работать выставка декоративно-прикладного творчества и народных промыслов «Улица мастеров», выставка-продажа продукции товаропроизводителей района и блюд национальных кухонь.

В 17 часов начнется районный фестиваль «Легенды цыган», во время которого будет проведен розыгрыш праздничной лотереи.

В 18.30 для гостей праздника откроется кафе на открытом воздухе, начнет работу дискотека с шоу-программой «По волнам нашей памяти». Также горожан ждут лазерное и световое шоу, шоу мыльных пузырей.

Завершится праздник музыкальным фейерверком, который начнется в 21.50.

Вход свободный.

Автор : Отдел новостей «В»

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