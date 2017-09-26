На улице Морозова уложили более 700 тонн асфальта

Во Владивостоке продолжаются работы по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов. Ремонт тротуаров и проездов около жилых домов ведется по приоритетному федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», подчеркнули в пресс-службе мэрии.

В этом году в приморской столице будет отремонтировано 17 придомовых территорий. По некоторым адресам строительные работы уже закончены. Так, завершено благоустройство дворов на ул. 50 лет ВЛКСМ, 17, Кипарисовой, 18, Фирсова, 4а, 4, 6, Терешковой, 7, 40 лет ВЛКСМ, проспекте 100 лет Владивостоку, 30а и 30б. Завершается ремонт дорог и пешеходных зон на улице Тунгусской, 61, 63, 65 и Морозова, 9.

На улице Морозова, 9 подрядная организация провела комплекс подготовительных работ. Здесь демонтировали старое дорожное покрытие, установили 415 метров дорожного и около 350 метров тротуарного бортового камня, выполнили устройство и уплотнение щебеночного основания.

Затем на объект зашла дорожная техника и уложила новое асфальтобетонное покрытие в два слоя. Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, на этот участок ушло более 700 тонн асфальта.

Продолжаются ремонтные работы около дома № 64 на ул. Верхнепортовой. Бригада строителей демонтировала остатки старого асфальтового покрытия и разрушенные временем бордюры.

В настоящее время дорожные строители устанавливают бортовые камни. Здесь их будет 175 метров. После устройства щебеночного основания подрядчик уложит новое асфальтобетонное покрытие на площади около 870 квадратных метров.